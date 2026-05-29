Los institutos también cumplen años, años en los que ven pasar generación tras generación de alumnos formándose en sus aulas, alumnos que después recuerdan con cariño sus etapas en él. Esos recuerdos han aflorado de forma muy emotiva esta mañana de viernes en el Monte da Vila de O Grove, donde se celebraban los 40 años de su puesta en funcionamiento, y en el Faro das Lúas de Vilanova, que suma ya un cuarto de siglo.

En el primero de ellos se ha puesto en marcha una exposición sobre esas cuatro décadas formando a jóvenes de O Grove en la que no faltan documentos, orlas, fotografías de alumnos y hasta de cuando se construyó el centro, a lo que hay que sumar varios recortes de prensa en los que se hacen eco de las movilizaciones celebradas en el centro orientadas en reclamar una mejor enseñanza o transporte escolar.

Imagen del mural creado para celebrar el aniversario del Monte da Vila. / FDV

Una de las cuestiones más destacadas fue la inauguración de un banco y del mural elaborado por Carlos besada, así como la presencia de un cuadro de un exalumno, Pablo Ozo, que es artista y que se mueve a nivel internacional. DJ Nando, otro exalumno del Monte da Vila, se encargó de animar la fiesta con su música, al igual que el grupo tradicional «5 en zocas» mientras se celebraba una jornada de puertas abiertas. Otra de las sorpresas fue la comparsa carnavalera que formaron los alumnos de segundo de ESO, con canciones retranqueiras incluidas sobre el instituto, al más puro estilo Carnaval de O Grove.

Tampoco faltaron los discursos recordando la importancia de una institución como es Monte da Vila para una pequeña villa como es O Grove, formando a generaciones de alumnos, como explicó la directora del centro, Nuria Santiago.

La directora del centro escolar de O Grove, Nuria Santiago, durante los discursos. / FDV

En Vilanova, la fiesta se celebró en el instituto Faro das Lúas, un acto que contó con la presencia del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, encargado junto a los profesores de descubrir la placa conmemorativa de este aniversario. El regidor recordó lo rápido que han pasado estos 25 años, ya que él ya era el alcalde del municipio cuando se colocó la primera piedra del centro, mientras que la directora del IES incidía en las «miles de historias, exámenes, retos superados y futuro diseñado dentro de estas paredes», construyendo un proyecto basado en el compromiso y en la colaboración, en el que también se implica a los padres de los alumnos.

Al igual que en Monte da Vila, en el instituto vilanovés no faltó la música, con la presencia de los gaiteiros «Brisas do Ulla», así como varias exposiciones que podían ser visitadas, como la que llevaba por título «25 años, 25 fotos», o un grupo de entrevistas sobre esta efeméride a alumnos y profesores. También se realizó una exposición de las orlas de las diferentes promociones que han pasado por el instituto y se proyectaron una serie de documentos gráficos y audiovisuales que forman parte de la pequeña historia de este instituto.

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Placa conmemorativa del 25 aniversario del IES Faro das Lúas de Vilanova. / FDV

La fiesta finalizó lejos del centro educativo, ya que el «Xantar» oficial tuvo lugar en la bodega Granbazán de Tremoedo, con una amplia participación.