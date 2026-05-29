El escritor de Vilagarcía Marcos Calveiro, nuevo director general de Editorial Galaxia

El Consejo de Administración de la Editorial Galaxia ha nombrado por unanimidad como director general al escritor de Vilagarcía Marcos Calveiro, que reemplaza en el cargo a Xosé Manuel Soutullo.

Desde la sociedad explican que Calveiro ejercía desde 2022 como director de ediciones y que «cuenta con amplia experiencia en el sector editorial».

La reunión para su nombramiento se celebró este jueves por la tarde y el relevo en la dirección, que se formalizará el próximo 1 de julio, «se ha producido por el próximo cese en sus funciones de Xosé Manuel Soutullo, quien informó al Consejo sobre su voluntad de dejar el cargo tras considerar que se habían cumplido los objetivos marcados en el momento de su nombramiento»

Marcos Calveiro, natural de Vilagarcía de Arousa, es licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, y un destacado narrador de novelas juveniles, con premios como el Ala Delta y el Barco de Vapor, ambos en literatura infantil; el Lazarillo de literatura juvenil; el premio Narrativa Breve Repsol, o el premio García Barros.

En 2022 accedió al puesto de director de ediciones de Galaxia, »a la que aportó nuevas voces de la narrativa, formatos y géneros», destacan desde la editorial.

Noticias relacionadas

Calveiro es miembro de la junta directiva de la Asociación de Editoras en Lingua Galega y representa a Editorial Galaxia en los jurados del Premio de Literatura Juvenil Xosé Neira Vilas, Premio García Barros, Premio de Narrativa Breve Repsol y Premio de Ensayo Ramón Piñeiro, entre otros