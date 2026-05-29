El escritor de Vilagarcía Marcos Calveiro, nuevo director general de Editorial Galaxia
El literato de Arousa ya venía ejerciendo como director de ediciones desde 2022
El Consejo de Administración de la Editorial Galaxia ha nombrado por unanimidad como director general al escritor de Vilagarcía Marcos Calveiro, que reemplaza en el cargo a Xosé Manuel Soutullo.
Desde la sociedad explican que Calveiro ejercía desde 2022 como director de ediciones y que «cuenta con amplia experiencia en el sector editorial».
La reunión para su nombramiento se celebró este jueves por la tarde y el relevo en la dirección, que se formalizará el próximo 1 de julio, «se ha producido por el próximo cese en sus funciones de Xosé Manuel Soutullo, quien informó al Consejo sobre su voluntad de dejar el cargo tras considerar que se habían cumplido los objetivos marcados en el momento de su nombramiento»
Marcos Calveiro, natural de Vilagarcía de Arousa, es licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, y un destacado narrador de novelas juveniles, con premios como el Ala Delta y el Barco de Vapor, ambos en literatura infantil; el Lazarillo de literatura juvenil; el premio Narrativa Breve Repsol, o el premio García Barros.
En 2022 accedió al puesto de director de ediciones de Galaxia, »a la que aportó nuevas voces de la narrativa, formatos y géneros», destacan desde la editorial.
Calveiro es miembro de la junta directiva de la Asociación de Editoras en Lingua Galega y representa a Editorial Galaxia en los jurados del Premio de Literatura Juvenil Xosé Neira Vilas, Premio García Barros, Premio de Narrativa Breve Repsol y Premio de Ensayo Ramón Piñeiro, entre otros
Suscríbete para seguir leyendo
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas
- El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
- El Náutico de San Vicente pone a la venta las entradas de su verano más largo
- Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha
- El cambadés que guardó secretos de la lista del Mundial
- Carmen Búa: «Como nuestras fiestas no hay quien las haga»
- Familiares de un paciente agradecen la ternura y profesionalidad de la Unidad de Paliativos del Hospital do Salnés
- Guardia Civil tiene «pistas adecuadas» para localizar al conductor implicado en el atropello mortal de Vilanova