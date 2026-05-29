La Diputación aprueba nuevas ayudas para obras, actividades y fomento de la igualdad en O Salnés y Ullán

La Diputación de Pontevedra aprobó en Junta de Gobierno una nueva batería de ayudas destinadas a financiar obras, actividades socioculturales y programas de igualdad en municipios de O Salnés y el Ullán.

Entre las actuaciones más destacadas figuran los más de 110.000 euros concedidos a Catoira para completar la recuperación del histórico Camiño Real, los 98.000 euros destinados a actividades culturales y festivas en O Grove y otra aportación superior a los 110.000 euros para mejorar el acceso a Seixa, en Valga.

Estas subvenciones forman parte del Plan +Provincia 2026-2027, dotado con 85 millones de euros. El presidente de la Diputación, Luis López, destacó que estas inversiones servirán para impulsar actuaciones de «mejora de los servicios públicos, modernización de los espacios municipales, atención a las personas que lo necesitan y dinamización de la vida sociocultural de los municipios».

En el caso de O Grove, la institución provincial destinará 98.000 euros a sufragar distintos gastos corrientes vinculados a actividades culturales y festivas. Entre ellas se encuentran el Premio de Novela Corta Manuel Lueiro Rey y el Premio de Investigación y Cultura Marítima Luís Rei, además de las programaciones de Carnaval y Navidad, así como otros eventos culturales y deportivos.

Por su parte, Valga recibirá más de 110.000 euros para acometer el ensanche y acondicionamiento de la pista de acceso a Seixa, en el núcleo de Parafita, parroquia de Xanza.

El proyecto contempla actuaciones en un tramo de unos 400 metros de longitud e incluye la limpieza del firme y de los márgenes, la reapertura de cunetas, la ampliación de la plataforma en las curvas y la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente a lo largo de todo el trazado.

Otra de las actuaciones relevantes será la recuperación del Camiño Real de Catoira, que sumará una nueva aportación de más de 110.000 euros a los 540.000 ya concedidos previamente a través del Plan Extra–Provincia Extraordinaria y otras partidas del +Provincia.

Galidrone

El proyecto busca conectar el centro urbano con los enclaves turísticos de Pedras Miúdas mediante la mejora de la accesibilidad, la creación de una plataforma única, la renovación del drenaje, nueva iluminación eficiente y mobiliario urbano.

Además, la actuación contempla la recuperación del trazado histórico del camino y la mejora de las sendas naturales que conducen a la laguna y a los Molinos de Viento.

En paralelo, el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, se refirió a las ayudas del ente provincial indicando que permitirán afrontar un nuevo plan de asfaltados que permitirá sanear y renovar cerca de 6.000 metros cuadrados en 13 pistas municipales gracias al Plan Vía Depo, impulsado para reparar infraestructuras dañadas por los temporales del pasado invierno.

El regidor explicó que el gobierno local priorizó aquellas vías con peor estado de conservación tras analizar la situación general de la red viaria municipal. «Muchos de estos caminos presentan importantes deficiencias derivadas del paso del tiempo, del tráfico local y agrícola y de las condiciones meteorológicas», señaló.

Las actuaciones previstas afectarán a caminos como Coaxe-Caldas, Oeste-Vilar o Casal de Mogos, además de otras pistas en Tarrío, Portocanales, Aragunde, As Lombas o Viladesuso. El proyecto, valorado en más de 81.000 euros, contempla la aplicación de una nueva capa bituminosa, trabajos de limpieza y mejoras en el drenaje para prolongar la vida útil de las vías rurales.

El gobierno local espera que las obras puedan ejecutarse a lo largo de este año, una vez concluyan los procesos administrativos y se obtengan las autorizaciones sectoriales necesarias, algunas de ellas vinculadas a Patrimonio.

Además de las inversiones en infraestructuras y actividades, la Diputación también aprobó una nueva línea de ayudas para fomentar la igualdad en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El programa, dotado este año con 260.000 euros, beneficiará a 50 ayuntamientos de la provincia, entre ellos los de Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia, Sanxenxo, Valga y Vilanova de Arousa.

Según destacó Luis López, estos fondos permitirán «elaborar planes de igualdad, mejorar la atención integral a las víctimas de la violencia machista y a sus hijos, ayudar a mujeres vulnerables y apoyar espacios y actividades que favorezcan la conciliación familiar».

El presidente provincial subrayó además «el compromiso de este gobierno con la igualdad y con la lucha contra la violencia machista», recordando que la Diputación destina este año un total de 500.000 euros en ayudas tanto para los ayuntamientos como para entidades sociales, lo que supone un incremento global del 9% respecto al ejercicio anterior.