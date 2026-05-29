Despiezar pollos y emprender en el rural, materias del día en el CEIP de Rubiáns

Este año, la mascota de la biblioteca del CEIP Plurinlingüe de Rubiáns se convirtió en una granjera para que los escolares conocieran actividades del rural gallego que no le quedan tan lejos.

Así que, como no podía ser de otro modo, en una de sus iniciativas habituales por estas fechas, O Chef de Rubiáns, los protagonistas de esta ocasión fueron productos relacionados y los más pequeños hasta aprendieron a despiezar un pollo entero, gracias a la maestría del cocinero Richar Santamaría, que, además, les dio una lección de economía familiar: siempre es más barato comprar la pieza entera.

No faltó la elaboración de recetas con alimentos de la granja que el alumnado de sexto preparó con la guía del restaurador y que degustó después. Posteriormente, se sumaron todos los cursos porque, nuevamente, las familias también aportaron sus recetas.

El chef Richar Santamaría enseñando a un estudiante. / Iñaki Abella

En la actividad también participó el caldense Aitor Jamardo, de Cultivo Gallego, que les habló de su proyecto de emprendimiento y también sobre el de A Milpa do Salnés, de Ofelia Gaitán y Guillermo Rodríguez, que no pudieron acudir en persona.

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Ahora la pregunta es, ¿qué hará la ardilla Sabela el próximo curso? Los profesores ya están dándole vueltas a una nueva edición de este proyecto multidisciplinar educativo que cala en todas las asignaturas como gancho para abordar diferentes temas de una manera divertida. Antes fue conocer la propia ciudad donde se vive, Vilagacía, y la ciencia, entre otros.