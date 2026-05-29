Cambados abre la inscripción a los campamentos de verano gratuitos para facilitar la conciliación familiar

El Concello de Cambados abrió este viernes el plazo de inscripción para los campamentos de verano gratuitos que habrá en las parroquias y en el centro urbano. Los formularios pueden encontrarse en la sede electrónica municipal y la presentación puede realizarse a través de la misma vía o presencialmente en el Rexistro.

El programa se desarrollará del 22 de junio al 5 de septiembre, en horario de 8.30 a 14.30 horas y es posible elegir entre tres ubicaciones: el campamento Pioneiras, en el salón Peña, y el de las parroquias, que se ofrecerá en las casas de cultura de Castrelo y Corvillón.

«La conciliación no puede ser un privilegio. Cada verano las familias se ven obligadas a reducir la jornada, pedir excedencias o asumir costes que no pueden pagar. Con este campamento ponemos la administración pública al servicio de la ciudadanía», explicó la concejala Mar Pérez, concejala de Igualdade.

De hecho, indica también que «no se trata solo de un espacio de ocio niños, es una política de igualdad que ataca directamente la brecha salarial, la precariedad laboral femenina y la exclusión». Así las cosas, se ha decidido mantener la gratuidad a pesar de los ajustes presupuestarios que ha tenido que aplicar, como el resto, su grupo político, en esta área y en Cultura, Ensino e Patrimonio.

Durante estos campamentos se realizarán diferentes actividades de ocio y también se abordarán contenidos desde una perspectiva de promoción de respecto de la igualdad, la diversidad y otros asuntos.

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El plazo para anotarse termina el 15 de junio y es necesario formalizar la inscripción.