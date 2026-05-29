Caza de libros en Vilagarcía: sueltan 400 ejemplares y leerlos tiene premio

El Concello de Vilagarcía va a completar la sexta edición de Cidade do Libro con una iniciativa pionera que consiste en la suelta de una remesa de 400 libros en espacios y edificios públicos, iniciando una caza que tendrá premio: cinco viajes familiares con visita guiada a la isla de Cortegada.

El alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, detallaron esta iniciativa que funcionará del 8 de junio al 30 de noviembre y que combina nuevas tecnologías y dinamización de la lectura. Y es que cada ejemplar llevará un código QR de transporte a una aplicación móvil con juegos tipo reto que, además, permitirán conocer mitos y leyendas relacionadas con la joya vilagarciana del Parque Nacional Illas Atlánticas que, de hecho, financia la iniciativa.

Por supuesto, será imprescindible leer el libro de turno para superarlos y los premios estarán escondidos de manera aleatoria en cinco de esos códigos.

«A gruta dos libros esquecidos», que así se llama, «ha venido para quedarse y aunque usemos las nuevas tecnologías, hemos recurrido a la artesanía para las ilustraciones animaciones; a Paula Mayor, premio Castelao. Nada de IA», destacó Carou.

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En una primera tanda se soltarán 400 libros en colegios, centros de salud, estaciones… El Concello cuenta con la colaboración también de Academia Xacobea y los gobiernos central y autonómico, además de apoyo de asociaciones locales. Y en próximos días avanzará el programa de la sexta edición de Cidade do Libro.