Cárcel y multas millonarias para dos vecinos de Vilanova y Vilagarcía por traficar con cocaína entre Galicia y Portugal

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a ocho años y siete años y medio de cárcel, respectivamente, a un vecino de Vilanova y a otro de Vilagarcía que traficaban regularmente con cocaína entre Galicia y Portugal.

El tribunal les considera coautores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. Además de la pena de prisión, los magistrados les han impuesto una multa de cuatro millones de euros a cada uno.

La sentencia considera probado que ambos, de manera coordinada, utilizaron distintos vehículos para realizar transportes de droga. Uno de ellos conducía el coche lanzadera que alertaba sobre la presencia policial.

Las juezas de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra relatan que, al menos entre junio de 2023 y junio de 2024, transportaron de manera regular la cocaína por carretera. Lo hicieron entre sus domicilios y distintos lugares del territorio nacional y de Portugal con la finalidad, según las magistradas, de distribuirla a terceras personas.

En concreto, fueron sorprendidos por agentes de Vigilancia Aduanera en el peaje de la AP-9 en Vilaboa (Pontevedra) después de haber recogido una partida de cocaína, en un lugar no determinado de Portugal, que pretendían transportar hasta sus casas.

En su furgoneta, en un compartimento oculto bajo los asientos del piloto y copiloto, llevaban 50 paquetes con 50 kilos de cocaína que, en el mercado, habrían generado un beneficio cercano a los 1,8 millones de euros.

Durante el juicio, uno de los encausados reconoció su participación en los hechos. El otro negó su implicación, pero su coartada fue considerada «poco creíble» por el tribunal.

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La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.