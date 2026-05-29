Cambados organiza una excursión a la Isla de San Simón y Vigo para mayores de 60 años

La Concellería de Tercera Edad de Cambados está organizando una nueva actividad para las personas mayores. En esta ocasión, se trata de una excursión a la Isla de San Simón y a la ciudad de Vigo para el próximo jueves 25 de junio. Al igual que en ocasiones anteriores, para poder inscribirse es necesario residir en Cambados (figurando en el padrón de habitantes) y tener cumplidos los 60 años.

El plazo de inscripción se abre este lunes 1 de junio y el lugar para hacerlo es el despacho de la concejalía dirigida por Tino Cordal, situado en la primera planta de la Casa Consistorial de Cambados, a donde será preciso acudir con el documento de identidad. Se comprobará que todas las personas inscritas estén empadronadas en el municipio, explica el edil.

El viaje en autobús será financiada por el Concello, mientras que los excursionistas tendrán que hacerse cargo del precio del barco desde Meirande hasta la isla de San Simón (10 euros) y de la comida (25 euros), reservada ya en un restaurante de Redondela. Las personas que se inscriban deberán abonar 25 euros para reservar su plaza en el autobús, en el barco y en el restaurante.

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La salida está prevista para las 9.00 horas desde la estación de autobuses de Cambados y la llegada de vuelta en Cambados será alrededor de las 19.30 horas. Los excursionistas visitarán por la mañana la histórica isla y por la tarde los Jardines del Pazo de Quiñones de León y el Parque de Castrelos de Vigo.