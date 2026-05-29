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Cambados dedicará los 90.000 euros de Rodas a una minipala barredora y elevadora

El Concello tiene que solicitar el cambio de destino de la financiación a la Diputación

Pavimento de la plaza de Rodas, en Cambados, que se iba a cambiar.

Pavimento de la plaza de Rodas, en Cambados, que se iba a cambiar. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Lucía Romero

Cambados

El Concello de Cambados destinará la financiación de la plaza de Rodas a la compra de una minipala barredora con múltiples funciones para el departamento de Obras e Servizos.

Así lo indica el concejal José Ramón Abal Varela, explicando que, además de que se trata de herramientas costosas, el gasto llegará a los 90.000 euros porque también comprarán una serie de accesorios.

De este modo, será «muy versátil. Servirá para la limpieza de cunetas en las parroquias y también en el centro urbano y tendrá un elevador que permitirá mover palés y organizar material en estanterías del almacén», detalló.

También está previsto comprar ruedas para cuando se precise una sustitución.

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Cabe recordar que tienen que solicitar un cambio de destino a la Diputación y que renunciaron al proyecto de cambiar el suelo de Rodas porque, tras un nuevo retraso en esta obra, coincidiría con el verano y perjudicaría a la hostelería.

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