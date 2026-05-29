Barrantes se prepara para ensalzar su caldo más íntimo

Una semana antes del inicio de la Festa do Tinto Barrantes, el Concello de Ribadumia celebra la presentación oficial en una bodega de un vino al que su situación legislativa ha condenado a la intimidad, pero que, al menos una vez al año, puede mostrarse con toda su intensidad de color y sabor. De esa intensidad y sabor presumió ayer el dueño de la bodega elegida, Seso y Aurelia, con más de seis décadas cuidando unas cepas que aspiran a ver regularizado su producto final en uno o dos años. Seso también fue una de las personas clave en que la Festa do Tinto pase ya del medio siglo y haya adquirido las dimensiones que posee, ya que formó parte de la organización durante varios años.

Esa implicación fue la que destacó el alcalde del municipio, David Castro, durante la presentación de esta 53 edición que llegará cargada de varias novedades, todas relacionadas con la implicación altruista de muchos vecinos del municipio, como ocurre con los showcookings que se van a celebrar el viernes y el domingo, liderados por Falcón Penín y Mónica Martínez Bemposta. Castro también ensalzó el diseño de la fiesta, que incluye actividades para todos los públicos, especialmente en el plano musical, con orquestas de primer nivel y con Panorama cerrando el evento en la noche del domingo.

Cada año se reconoce a bodegueros y personas que destacan en la promoción del Tinto Barrantes, que son reconocidos con el título de Valedores. Este año serán nueve las personas que reciban este reconocimiento: Adolfo Vicente Fontán Barral, José Pesqueira Martínez, Jesús Lede Noya, Manuel Carbajal Cousido, Cesáreo Oubiña, María José Basanta Núñez, Carmelo Sotelo y Antonio Gondar Martínez. Todos ellos jurarán el sábado durante el acto central de las catas que se celebrará en Barrantes.

Otra de las cuestiones que destacó el regidor es la alta calidad de los vinos que se presentaron al concurso, un total de 120, de los que 37 pasaron el primer corte, mientras que doce serán los que luchen por el cetro del Tinto Barrantes el día 6 de junio. El Concello sigue trabajando en conseguir la regularización de un caldo muy apreciado, pero que no puede comercializarse. Los técnicos continúan trabajando en los informes que avalen.

Los festejos arrancarán oficialmente la noche del jueves con la música como protagonista, aunque no será hasta el día siguiente cuando abrirá las puertas la carpa de los stands con el acto de inauguración oficial de la LIII edición, en un acto que estará amenizado por el pasacalles de Demos da Petaca. Por la tarde, la música tradicional tomará el relevo a las 17:00 horas con el pasacalles de Volandeira y Con De Xido. A las 19:30 horas, la Capilla de Barrantes acogerá la misa cantada y la posterior procesión, que contará con el acompañamiento del Coro O Noso Aire de Meis, Volandeira, Con De Xido y la Banda de Música Municipal de Ribadumia. La verbena nocturna contará con la presencia de América de vigo y Olympus.

El sábado, la actividad institucional comenzará a las 12:00 horas en la Casa do Concello con la recepción de autoridades, seguida de un desfile hasta la Carballeira de Barrantes. Allí mismo, a las 12:30 horas, se celebrará la Cata Final y el acto de investidura de los valedores del Viño Tinto do Salnés, un evento presentado por Rocío Padín y Anxo Varela que contará con las actuaciones de la AGMC de Ribadumia y la Asociación Cultural Abiñadoira. Tras el acto, llegará uno de los momentos más esperados: la lectura del pregón a cargo de la popular Leti da Taberna, que dará paso a una degustación gratuita de vino tinto, pan de millo y chorizos para todos los asistentes. A las 15:00 horas, el Pabellón de Barrantes acogerá el almuerzo de confraternidad y la esperada entrega de premios a los mejores vinos de la cosecha, una cita que estará amenizada por la Charanga ML9. Por la tarde habrá un buen número de actividades que culminará con la verbena de Capitol y Assia

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El domingo será el último día de la fiesta, una jornada en la que se celebrará ala andaina solidaria y que culminará en horario nocturno con el espectáculo de la orquesta Panorama y con fuegos artificiales.