Vilagarcía sufre cortes de suministro eléctrico por una avería en la red

Una avería en la línea de media tensión provocó esta mañana cortes en el suministro eléctrico de Vilagarcía, obligando en algún caso a cerrar de manera momentánea negocios hasta el restablecimiento del servicio, por temas de seguridad.

Desde la compañía suministradora explican que el aviso llegó sobre las 12.40 horas y el problema afectó fundamentalmente al centro urbano de la ciudad.

La ausencia de servicio se prolongó durante algunos minutos continuados en el primer corte, lo cual trajo a la memoria el apagón vivido hace un año. Sobre todo porque posteriormente le siguieron otras interrupciones de diferente duración según la zona.

En total, la reposición se prolongó durante hora y media, aproximadamente, tardando algunos usuarios más tiempo en recuperar el servicio.

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Según las mismas fuentes, el origen estuvo en una avería de la línea de media tensión.