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Vilagarcía sufre cortes de suministro eléctrico por una avería en la red

Algunos negocios cerraron momentáneamente por seguridad y el origen fue un problema en la línea de media tensión

Un operario reparando una avería en una imagen de archivo.

Un operario reparando una avería en una imagen de archivo. / Noé Parga

Lucía Romero

Vilagarcía

Una avería en la línea de media tensión provocó esta mañana cortes en el suministro eléctrico de Vilagarcía, obligando en algún caso a cerrar de manera momentánea negocios hasta el restablecimiento del servicio, por temas de seguridad.

Desde la compañía suministradora explican que el aviso llegó sobre las 12.40 horas y el problema afectó fundamentalmente al centro urbano de la ciudad.

La ausencia de servicio se prolongó durante algunos minutos continuados en el primer corte, lo cual trajo a la memoria el apagón vivido hace un año. Sobre todo porque posteriormente le siguieron otras interrupciones de diferente duración según la zona.  

En total, la reposición se prolongó durante hora y media, aproximadamente, tardando algunos usuarios más tiempo en recuperar el servicio.

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Según las mismas fuentes, el origen estuvo en una avería de la línea de media tensión.

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