Medio Ambiente
Augas de Galicia investiga el segundo vertido en una semana en el río de O Con
Paseantes del parque de A Coca señalan la presencia de algunos peces muertos, pero se desconoce si guarda relación
Augas de Galicia investiga el origen de un vertido registrado el jueves por la tarde en el río de O Con de Vilagarcía. Más concretamente, fue en el parque de A Coca y en el día de hoy algunos viandantes indicaron la presencia de algunos ejemplares de peces muertos, pero se desconoce si guarda relación.
La Policía Local de Vilagarcía fue la primera en acercarse al lugar de los hechos tras recibir el aviso de que había un vertido en el remanso de aguas de la antigua represa del parque de A Coca.
Según los agentes, en ese momento no se pudo determinar el origen y se dio parte a las autoridades competentes. Así, según comunicó el Concello de Vilagarcía posteriormente, hasta el lugar se desplazaron técnicos de Aguas de Galicia.
Se trata del segundo episodio registrado en los últimos días en O Con. Cabe recordar que el martes 19 el río se tiñó de oscuro en algunos puntos. Los hechos fueron puestos en conocimiento de los servicios de emergencias, pero según indicó el Ayuntamiento en aquel momento, se le perdió la pista en Rubiáns.
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