Vilanova aprueba el reglamento del punto limpio de Tremoedo

El Concello de Vilanova ha dado luz verde al reglamento del punto limpio situado en el polígono industrial de Tremoedo, una infraestructura por la que llevan mucho tiempo esperando y que, tras superar este trámite, podrá abrir sus puertas en las próximas semanas. El reglamento superó una alegación en su fase de exposición pública y ha sido aprobado por la corporación en la última sesión plenaria.

Vilanova era uno de los pocos municipios de la comarca que carecía de este servicio, básico para la recogida de enseres, voluminosos y la eliminación de residuos urbanos que pueden ser reciclables. Las obras para su construcción se licitaron en octubre de 2024, adjudicándose por una cantidad próxima a los 400.000 euros a la misma empresa que se encargará de la gestión de las instalaciones y del tratamiento de los residuos que se depositen en el punto limpio. El plazo de ejecución de las obras fue de seis meses.

La construcción del punto limpio se ha hecho en una antigua parcela industrial que se encuentra en el polígono de Tremoedo. El Concello permutó esa parcela con una empresa asentada en la zona para que pudiese ampliar sus instalaciones, mientras abría las puertas a un servicio que venía siendo muy demandado por los vecinos.

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La totalidad de la superficie disponible es de 2.912 metros cuadrados y la ocupación por la construcción, de 1.391. Se prevén depósitos de residuos para usuarios y gestores, otros para pequeños volúmenes de basura, zonas de recogida y almacenamiento para residuos peligrosos y también para los de tipo electrónico, así como espacio de oficina.