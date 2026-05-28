La salud de la mujer desde otra mirada médica

La salud de las mujeres sigue arrastrando una larga lista de espera. No solo en las consultas, sino también en la investigación, en los diagnósticos y en la forma en la que el sistema sanitario interpreta determinados síntomas. Con esa idea de fondo, la Área de Igualdade del Concello de Vilagarcía, a través del CIM, organizó este jueves el inicio del ciclo de jornadas «La perspectiva de género en la salud: en lista de espera», una propuesta enmarcada en los actos del Día de Acción por la Salud de las Mujeres.

La primera sesión se celebró en la sala de conferencias del Auditorio Municipal y combinó divulgación científica, reflexión crítica y humor. Fue un acto abierto al público y gratuito, que tuvo un importante poder de convocatoria, y que nace con el objetivo de informar a la población femenina sobre enfermedades, síntomas y afecciones que no siempre han sido estudiados ni tratados desde una mirada igualitaria.

El punto de partida es claro: la medicina se construyó históricamente tomando como referencia el cuerpo masculino. Esa realidad sigue teniendo consecuencias en la actualidad. Las mujeres tardan más en recibir diagnóstico en numerosas patologías y, en ocasiones, sus síntomas se minimizan, se confunden o se atribuyen a otras causas. En Galicia, por ejemplo, el diagnóstico de la diabetes llega aproximadamente 4,5 años más tarde en mujeres que en hombres, mientras que el del cáncer se retrasa alrededor de 2,5 años respecto a ellos. A ello se suma que a la población femenina se le prescribe cerca de un 50% más de antidepresivos y que, a nivel mundial, ocho de cada diez personas con enfermedades autoinmunes son mujeres.

Numeroso público asistió a la inauguración del ciclo. / Iñaki Abella

La sesión inaugural contó con la participación de la farmacéutica y humorista Adri «A Boti», que introdujo el acto abordando el androcentrismo en la sanidad. La parte central corrió a cargo de Susana Arias Rivas, neuróloga de la Unidad de Ictus del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que explicó cómo influye el género en enfermedades como la migraña, el ictus o el Alzheimer.

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El ciclo tendrá continuidad en las próximas semanas con nuevas sesiones dedicadas a la fibromialgia, la menopausia, la endometriosis, la salud mental o la sensibilidad química múltiple. Especialistas cualificados analizarán el sesgo de género en el diagnóstico, el tratamiento y la investigación de estas enfermedades. La jornada se cerró con el monólogo «Maruxa, ¿qué pastillas tengo que llevar?», en el que Adri «A Boti», puso humor a una cuestión de enorme trascendencia social: la necesidad de que la salud de las mujeres deje de estar en segundo plano.