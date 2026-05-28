Opmega debate sobre los retos de la miticultura a nivel europeo

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), entidad mayoritaria del sector bateeiro, organiza una nueva jornada de debate, esta vez para abordar el papel de la miticultura «en clave europea» y poner sobre la mesa los retos a los que se enfrenta y sus perspectivas de futuro.

Se quiere, con ello, reflexionar sobre el cultivo de mejillón en batea a partir de una perspectiva internacional, y de ahí la presencia de representantes del propio sector, de las instituciones europeas y de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, creada en 1945 con el objetivo principal es erradicar el hambre en el mundo, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible.

El plantel de ponentes elegido permitirá abordar con todo lujo de detalles el fraude alimentario en el contexto de la pesca y la acuicultura, así como repasar el funcionamiento de las instituciones europeas, para lo cual se desplegará una mesa redonda con europarlamentarios y expertos en la materia.

También se presentará el proyecto FishEUTrust, una iniciativa financiada por el programa Horizonte Europa que busca transformar la cadena de suministro de productos del mar y, con ello, aumentar la confianza y aceptación del consumidor mediante la trazabilidad, la sostenibilidad y el uso de tecnologías innovadoras.

Fue diseñado para fomentar el uso de especies marinas infrautilizadas, impulsar cadenas de suministro cortas y proteger el patrimonio cultural y culinario integrando tecnologías como sensores inteligentes y biometría genética para crear pasaportes de productos, garantizando la calidad, seguridad y origen de los productos del mar.

El conselleiro, el presidente de Opmega y el chef Miguel Mosteiro. / Iñaki Abella

A través del FishEUTrust se impulsan, por ejemplo, la «creación de modelos de negocio sostenibles, la protección del patrimonio cultural y culinario, cadenas de suministro alimentarias cortas, la explotación de especies de peces poco comerciales y actividades de participación innovadoras para estimular un comportamiento positivo del consumidor».

Una línea de trabajo e investigación, por cierto, participada por un consorcio de 22 organizaciones pertenecientes a 14 países, entre las que se encuentran Anfaco-Cecopesca, y que colabora con iniciativas paralelas como el proyecto Sea2See, que a su vez promueve la transparencia, trazabilidad y sostenibilidad en la pesca y la acuicultura marina garantizando el origen de los productos y fomentando el consumo responsable.

Lo hace a partir de tecnología «blockchain» o cadena de bloques, una base de datos que funciona como un libro contable digital donde la información se agrupa en bloques enlazados criptográficamente.

Mediante esa plataforma integral basada en «blockchain», junto con aplicaciones profesionales y para el consumidor, el proyecto Sea2See aspira a «subsanar las deficiencias existentes en la trazabilidad de los productos del mar con el fin de aumentar la confianza y la aceptación social de los productos del mar obtenidos mediante pesca y acuicultura sostenibles», insisten sus responsables.

De todo ello, y mucho más, se hablará en la jornada «Miticultura en clave europea», a desplegar mañana en el edificio Mexillón de Galicia, en Vilagarcía, donde también se tributará un homenaje a un histórico del sector bateeiro, ya jubilado, como el isleño Manuel Castro Paz.

Popularmente conocido como Manolo Pescador, se inició en el cultivo de mejillón siendo un niño, hace más de medio siglo, y participó activamente durante tres décadas en diferentes juntas directivas de entidades mejilloneras.

La jornada formativa de Opmega, de 10.00 a 13.30 horas, se completará con una degustación de mejillón elaborado en diferentes recetas por el chef Miguel Mosteiro, de la firma Gastrolab Arousa.