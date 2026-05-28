Meis «pelea» por la legalización del polígono industrial de Vilanoviña

Hace más de dos décadas, en las inmediaciones de Vilanoviña, en la parroquia meisina de Paradela, y a orillas del Umia, fue creciendo un pequeño polígono industrial en torno a la desaparecida Cocinas Carballo, un polígono que lo hizo sin cumplir gran parte de las normativas urbanísticas que regían en aquel momento y las que se fueron aprobando posteriormente. Esa situación la están pagando ahora los empresarios que se han asentado en la zona, que llevan más de un lustro, «peleando» por la regularización de toda la zona en colaboración con el Concello de Meis.

En esa lucha han creado una junta de compensación para sacar adelante un proyecto de remodelación de las zonas comunes del polígono que sirva para adecuar viales a la legalidad, ya que no cumplen con el ancho que marcan las normas urbanísticas para este tipo de infraestructuras. También se quiere mejorar el saneamiento, llegando incluso a plantear a la Xunta la posibilidad de crear una Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) en la zona, con una gran capacidad, para asumir los residuos que genere el polígono, una importante parte de Meis, Vilanova y Portas, lo que reduciría los aportes que recibe la de Cabanelas y que tantos problemas están causando en el río Umia.

Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, reconoce que la situación del polígono es una de las cuestiones que más desea resolver lo antes posible. Para ello, el Concello ha mostrado toda su colaboración con las empresas al impulsar «una junta de compensación que se celebró hará unos cuatro años y en dar facilidades para realizar todos los trámites». Giráldez explica que el polígono «se acometió de aquella manera y los empresarios que están ahora deben asumir la realización de accesos adecuados, la construcción de zonas verdes y todas aquellas obligaciones que marca la Lei do Solo de Galicia».

La intención también, explica Giráldez, es que cuente con todos los servicios lo antes posible e insiste en la propuesta que «le planteamos a Augas de Galicia de aprovechar un terreno que existe en las inmediaciones de las naves para crear una gran depuradora para Meis, Vilanova y Portas, una EDAR que facilitaría depurar las aguas de zonas como Lantañón, cuya minidepuradora se encuentra al límite de su capacidad desde hace mucho tiempo. En esa zona de Vilanoviña se encuentran asentadas unas cuatro o cinco empresas que entienden que el lugar es propicio para su actividad, al encontrarse a los pies de la PO-531, que une Pontevedra con Vilagarcía, y relativamente cerca del acceso de Caldas a la Autopista del Atlántico.

Subasta

Mientras los empresarios actuales tratan de solventar los problemas con los que se encontraron al adquirir las naves, el conflicto que provocó la desaparición de Cocinas Carballo todavía se mantiene latente. El Tribunal de Instancia número 3 de Cambados ha sacado a subasta una parcela en el polígono por una deuda que Industrias Carballo para la Tecnología del Mueble mantenía con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que asciende a 665.000 euros. La deuda se arrastra desde que la empresa cerró sus puertas definitivamente, allá por 2010, y tratará de subsanarse en parte con esta subasta en el portal subastas.boe.es

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La puja se abrió ayer y permanecerá abierta hasta el próximo 15 de junio, fijándose un valor de la subasta de 798.000 euros y un depósito de participación de 39.900 euros. Cada tramo entre pujas será de 15.960 euros. La parcela, de unos 11.000 metros cuadrados, se encuentra pegada al río Umia y a una de las grandes naves que conforman este polígono. Está catalogado como suelo urbano, por lo que se podría edificar en ella para poner en marcha una industria.