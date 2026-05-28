A Illa saca a licitación el tren turístico que unirá el centro con sus playas

El Concello de A Illa ha iniciado el proceso de licitación para autorizar la explotación de un servicio de tren turístico en el municipio que unirá las playas con el casco urbano y viceversa, permitiendo a los usuarios del mismo subir uy bajar en cualquiera de las 16 paradas del circuito durante toda la jornada con un billete único.

El itinerario del tren turístico será circular, con salida y llegada en la playa de O Bao, pero recorrerá los principales puntos de interés natural, patrimonial y marisquero de A Illa. Así, tendrá parada en las playas de Riasón y Cabodeiro, Xufre, O Cantiño, O Faro, Testos, avenida Castelao y de A ponte, Carreirón y otros enclaves representativos del municipio.

El horario de funcionamiento abarcará de 9.00 a 21.00 horas, con una frecuencia mínima de una salida completa del circuito cada 60 minutos. La temporada obligatoria para su funcionamiento irá desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, con posibilidad de ampliar el servicio a la Semana Santa o al período navideño.

Las tarifas máximas fijadas son de 7,00 euros para adultos, 4,00 para niños de entre 3 y 12 años, 1,00 para bebés y 2,00 para personas empadronadas en el municipio. Las empresas podrán ofrecer precios inferiores, lo que se valorará de forma positiva en la adjudicación.

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La duración inicial de esta autorización será de un año, aunque renovable por períodos anuales hasta un máximo de cuatro. El Concello otorga autorización sin canon económico, al considerar el servicio un elemento de valor para la promoción turística del municipio. La adjudicataria deberá presentar informes mensuales de uso, atender las incidencias en el plazo de 24 horas y contar con un vehículo con capacidad mínima para 20 personas.