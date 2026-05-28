Sucesos
Emerxencias de Cambados interviene en dos accidentes en Dena y el polígono de Sete Pías
Entre los ocupantes implicados había un menor y sus padres expresaron su intención de llevarlo por sus medios a un centro sanitario, aunque, en principio, por prevención
El Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados atendió en las últimas horas dos accidentes de tráfico. Ambos se saldaron con daños en los vehículos implicados y un pasajero, menor de edad, iba a ser trasladado por sus padres a un centro sanitario, pero en principio no presentaba lesiones de gravedad.
Sucedió tras una colisión entre el coche en el que viajaba y otro en las inmediaciones de una rotonda de la EP-9207 a su paso por Dena, Meaño. Según los servicios de emergencias, la evacuación del menor por parte de su familia, como le expresaron a los efectivos, se trataba de una cuestión más bien preventiva.
En el dispositivo también participó una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.
Respecto al otro siniestro atendido por el servicio de Cambados, ocurrió en el polígono industrial de Sete Pías. Se trató de una salida de vía de un único turismo y, en principio, se saldó con daños materiales.
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