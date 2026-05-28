Curtas abre una ventana vertical al cine fantástico

Curtas Festival do Imaxinario incorpora en su 54ª edición, que se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026, una nueva sección competitiva dedicada al audiovisual en formato vertical. Bajo el nombre de «Vertical Fantastic Contest», el certamen busca cortometrajes y series web de terror, fantasía y ciencia ficción concebidas desde el inicio para pantallas móviles.

La organización seleccionará únicamente diez trabajos, valorando que la verticalidad forme parte del lenguaje narrativo y no sea un simple recorte de una imagen horizontal. El festival permitirá un uso puntual de inteligencia artificial como apoyo creativo, pero no aceptará obras generadas íntegramente con IA. La convocatoria ya está abierta a través de las plataformas habituales de inscripción.