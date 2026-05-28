Más de cien firmas respaldan la lucha vecinal por la titularidad pública de los caminos de Vilariño

La asociación vecinal O Batuqueiro de Vilariño ha reunido más de un centenar de firmas para exigir al Concello que «dé un impulso» a la investigación de los caminos de Cuíñas y de A Piedade, que defienden como públicos, acusando a la propiedad de la Casa dos Maza de apropiárselos. También acudieron al pleno de hoy para recabar el apoyo de todos los partidos políticos.

La administración local ha reactivado el expediente y ya tiene un informe de Urbanismo donde se reflejan indicios de una titularidad pública. Desde tiempos «inmemoriales», defienden los vecinos y sobre todo Manuel Vieites, que desde hace más de 20 años está dedicando tiempo y dinero de su bolsillo en esta pelea, pagando a un abogado para presentar todo tipo de instancias.

Y lo hace porque «es de sentido común. Si nosotros que tenemos propiedades allí somos linderos con los caminos, ellos también son linderos. No pueden apropiarse de ellos», clama este cambadés. Pero también por «rabia», porque parece que «unos somos nada y otros, porque son poderosos, se creen que pueden coger lo que les dé la gana».

O Batuqueiro se ha sumado a su lucha no tanto porque algunos tienen que dar un rodeo para llegar a sus fincas, sino porque «es de justicia;no podemos permitir que un patrimonio colectivo que nos pertenece a todos quede cerrado sin que el Concello cumpla con sus obligaciones de protección del dominio público». Y con esto también se refieren al manantial de Cuíñas que, aseguran, también ha acabado dentro del histórico predio e incluso refieren otro paso, el de Sobreira, que «no descartamos solicitar que también se investigue».

Montaje realizado por los vecinos sobre los caminos. / FdV

La primera vez que llevaron el tema al Ayuntamiento fue en 2014, pero no se tomaron medidas hasta el año pasado, con la apertura de unas diligencias de investigación que quedaron en suspenso por carga de trabajo, según las autoridades. Tras alzarse también la asociación vecinal, se han reactivado y están pendientes del informe de Secretaría y luego habrá que darle audiencia a la Fundación Condado de Taboada, que gestiona la propiedad.

Hasta ahora, «siempre ha guardado silencio ante los escritos que le hemos mandado, lo cual nos parece indicativo, porque si tuviera algún argumento a favor ya lo habría expresado», indica el abogado Iago Pillado del despacho Pleia.

La prueba documental aportada por los vecinos es bastante contundente. Entre otras cosas, hay un mapa ortofotográfico del Sigpac donde se ven los caminos abiertos, sin los cierres y portales que, según denuncian, fueron levantando a partir de 2004 hasta integrar en su finca varios tramos del camino de Cuíñas e íntegramente el de A Piedade. Pero, además, «en el documento del acta fundacional de la Fundación, la escritura hace mención a las propiedades por primera vez y en la descripción, en todo momento, se dice que la finca linda con caminos», destaca el jurista. Y luego está la memoria colectiva: «Tengo 72 años y recuerdo pasar por allí de niño», contaba uno de estos vecinos. «Ya mi padre los utilizaba. Todos los vecinos sabemos, de toda la vida, que son públicos», añadía otra de mediana edad.

Para estos cambadeses, el asunto está muy claro, pero admiten que el Concello debe realizar este procedimiento, lo que no comparten es que «vamos para dos años y aún estamos así», lamentan. De ahí la recogida de firmas y, además, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta pelea que, advierten, no van a abandonar.

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Al cierre de esta edición, continuaba el pleno en el que iban a intervenir.