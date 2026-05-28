Vilagarcía suma una unidad antitabaco: «Vas a engordar dos kilos, seguro, pero ganas salud y un viaje a Cuba»

El centro de salud de San Roque de Vilagarcía se echó hoy a la calle para concienciar a la población de los beneficios de dejar de fumar. El domingo se celebra el Día Mundial sin Tabaco y las enfermeras de la unidad especializada hablaron a los ciudadanos del protocolo existente. Este incluye medicación, pero también pautas y estrategias para combatir el llamado «mono» y culminar con éxito el abandono de esta adicción.

Por su carpa pasaron mayormente personas de entre 45 y 60 años y algunas no por voluntad propia, porque las profesionales realizaron un intenso trabajo de captación. Eso sí, en cuanto el ciudadano de turno mostraba su negativa a un abandono a corto plazo, te liberaban. «Hay que respetar las decisiones de cada uno y hay personas que no están en un buen momento vital, que están atravesando situaciones complicadas. Así que, en estos casos, recordamos que tienen ayuda a su disposición para cuando quieran», explicaba una de ellas, Ana Jurjo.

Y es que en el ambulatorio de Vilagarcía funciona desde hace no mucho una unidad especializada que coordina a los profesionales. El médico de cabecera receta unas pautas de medicación y Enfermería realiza un seguimiento intensivo que se prolonga durante doce meses y con «felicitaciones continuas. Es importantísimo porque esto no va de fuerza de voluntad. El tabaco es una droga brutal, la que más dependencia genera; no lo controlas, es una adicción. De hecho, aunque lo dejes, vas a tener ganas toda tu vida».

Solo dos minutos de aguante

Pero la experta asegura que hay esperanza y, sobre todo, que las recaídas «nunca, nunca son un fracaso». Las buenas noticias son que, esa «ola» de ganas que invade al fumador «dura dos minutos. Si aguantas y te pones a hacer otra cosa, como lavar los platos, no se acumula. No es como cuando necesitas orinar que sí o sí debes ir al baño. Si la superas, ya es un éxito».

Reconoce que romper la barrera psicológica es, normalmente, lo más complicado del «mono» de la nicotina, pero en la unidad del centro de salud te arman con estrategias para afrontar los momentos de debilidad. Las más genéricas buscan romper el vínculo con los habituales estímulos: tomar café, una copa de alcohol… Y aquí, Jurjo y sus compañeras dan varios «tips» básicos: «A primera hora de la mañana esperar diez minutos antes de fumar y hacerlo con la mano contraria». Pero hay más, en función de la singularidad de cada paciente, además de buscar incentivos, que los hay: «Las embarazadas lo dejan porque tienen esa motivación, aunque luego muchas vuelven».

Actualmente, la Seguridad Social financia el tratamiento farmacológico y da un intento por año a cargo del erario público, pero «aunque luego tuvieras que volver a pagarlo tú, total, te vas a gastar dinero en tabaco». El que más o el que menos, no baja de un gasto de 1.800 euros al año y hoy las profesionales de San Roque te hacían el cálculo rápidamente, como una de las formas de animar a dar el paso a los concienciados en dejarlo que se pasaron por la carpa y más de uno se llevó un susto con la cifra: «Ale, si lo dejas, te ha tocado un viaje a Cuba», le animaban.

No obstante, para susto, los que dieron niveles elevados en el cooxímetro, un medidor del dióxido de carbono acumulado en el cuerpo. De hecho, la salud fue de unas de las principales motivaciones de los que decidían dar el paso, seguida del ahorro económico y la presión social de su entorno.

El equipo con algunos ciudadanos. / Iñaki Abella

Y en cuanto al argumentario para no dejarlo, «aunque excusas siempre vas a encontrar», advertía una de las profesionales, el estrés de la vida moderna fue el principal, aunque el temor a engordar en los tiempos actuales también asomó.

Jurjo reconoce que pasa: «La nicotina acelera el metabolismo basal y reduce el apetito, así que la gente va a engordar, seguro,dos kilos y puede que más debido a la ansiedad. Hay quien la combate comiendo y además es un gesto parecido, pero no recomendamos ponerse a dieta, sería abrir dos frentes. Y ante todo hay que estar tranquilo porque aunque engordes mucho el primer mes, el siguiente no será igual».

Peligros del vapeo

Retos, folletos explicativos, explicaciones las que quisieras y un panel donde escribir tus motivaciones como una especie de compromiso con uno mismo, completaban la acción de esta carpa instalada por primera vez en la plaza de Galicia y para la que contaron con la ayuda del Concello de Vilagarcía. Y aunque fue durante la mañana y no había demasiados jóvenes por la calle, a los pocos que «asaltaron» les advirtieron de los peligros del vapeo tan de moda entre este colectivo: «Incluso es peor. Es tabaco recalentado y estás fumando constantemente».

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Desde luego, lo mejor es no empezar nunca, pero una vez que se ha caído en la trampa, en San Roque hay ayuda, incluso para los llamados fumadores ocasionales porque las enfermeras llaman a no engañarse: «En Galicia fuma el 20% de la población y de esta cifra, un 3% es ocasional, y es verdad que existen personas capaces de limitarlo a momentos muy puntuales; fumar poco, pero por lo general siempre se va a incrementar el número de pitillos. Además, no hay un consumo seguro. Da igual que fumes 30 que cinco, tienes el mismo riesgo», advierten.