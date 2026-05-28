La campaña de recolección de mejilla se amplía un mes más

La campaña de la mejilla se amplía un mes más, hasta el 30 de junio. Así se acordó en el transcurso de la Mesa do Mexillón celebrada esta tarde en Santiago, presidida por la conselleira Marta Villaverde.

Ese órgano consultivo puso sobre la mesa las peticiones en ese sentido realizadas por las asociaciones mejilloneras y los estudios realizados por los técnicos encargados de evaluar el desarrollo de la cría del molusco, llegando a la conclusión de que es posible seguir recogiendo mejilla en las rocas del litoral atlántico para completar el proceso de encordado.

Manuel Méndez

Para entender esta ampliación de plazo hay que recordar que la escasez de mejilla ya hizo que en lugar de comenzar la campaña de extracción el 1 de diciembre el sector se viera obligado a esperar hasta el 2 de enero.

En esa época, Galicia entró de lleno en un casi interminable tren de borrascas que complicó enormemente la recolección de la cría, de ahí que en lugar de finalizar la temporada el 30 de abril, la Consellería do Mar accediera a prolongarla hasta el 31 de mayo, a petición de buena parte del sector productor y, de nuevo, con el informe favorable de los biólogos.

Pero en abril hizo entrada un fuerte episodio tóxico primaveral, que aún persiste y que acabó cerrando absolutamente todas las bateas gallegas, por lo que se frenó en seco la comercialización de «oro negro» de batea.

Así recolectan mejilla los bateeiros gallegos. / M. Méndez

Este revés, lógicamente, volvió a trastocar los planes de los acuicultores, muchos de los cuales aún tienen que trabajar duro para completar la recogida de la cría que necesitan para encordar sus viveros y preparar la siguiente campaña.

Si a esto se suma que esa cría tardó más de la cuenta en crecer, y que parece ser ahora cuando empieza a desarrollarse convenientemente, a nadie debe sorprender que se acordara la nueva prórroga antes citada, hasta el 30 de junio.

La Mesa do Mexillón en la que se acordó ampliar el plazo para la mejilla, esta tarde. / FdV

Y no es la única medida adoptada este año, pues ante la excepcionalidad del mismo, por los motivos antes expuestos y el prematuro y contraproducente desove del mejillón, la Consellería do Mar ya autorizó a principios de marzo la instalación de cuerdas colectoras de cría en las bateas, que es una práctica que no iba a dar comienzo, como es habitual, hasta el 1 de abril, prolongándose hasta el 30 de septiembre.

No es la primera vez que se toman este tipo de decisiones extraordinarias, siempre a petición del sector y tratando de buscar el consenso entre todas las entidades productoras representadas en la Comisión do Mexillón, los biólogos y la propia Consellería.

Queremos perfilar el Decreto de Acuicultura de Galicia en un proceso abierto y participativo que busca consolidar la ordenación, sostenibilidad y modernización del tejido acuícola aprovechando la experiencia directa de los profesionales Consellería do Mar

El encuentro mantenido en Santiago sirvió, igualmente, para seguir avanzando en la redacción del nuevo Decreto de Acuicultura de Galicia, que la Consellería quiere elaborar de acuerdo con el sector, como ya expuso en la anterior Mesa do Mexillón.

De este modo la Xunta dice mantener su hoja de ruta «para perfilar este futuro marco normativo en un proceso abierto y participativo que busca consolidar la ordenación, sostenibilidad y modernización del tejido acuícola aprovechando la experiencia directa de los profesionales».

Episodio tóxico

Otro de los asuntos abordados fue la evolución del citado episodio tóxico, informando la Consellería de «una tendencia favorable» en la evolución de las biotoxinas.

Y todo por apreciarse un descenso de los dinoflagelados del género «Dinophysis acuminata», causante de la popular toxina diarreica (DSP). De ahí que hoy mismo se autorizara la extracción en el polígono Sada 2, en la ría de Ares-Betanzos y en una de las zonas de extracción de moluscos infaunales de la ría de Pontevedra.

En cualquier caso, no se pueden lanzar las campanas al vuelo, toda vez que el episodio tóxico va a prolongarse unas semanas más.

Tanto es así que la propia Consellería do Mar resalta que «las condiciones meteorológicas actuales no favorecen una rápida renovación del agua en las rías, por lo que se prevé un lento proceso de desintoxicación natural de los bivalvos».