La Asociación Española de Campos de Golf repasa una década de trabajo y su futuro en Cambados

La Asociación Española de Campos de Golf (AEGG) celebró en Bodegas Martín Códax su VII Encuentro Empresarial anual bajo el título «10 años trabajando al servicio del golf español».

Entre otras cuestiones, hubo una mesa redonda con el actual presidente, Luis Nigorra, y sus antecesores para repasar esta década de trabajo.

El programa también abordó la automatización de la maquinaria, con la intervención de representantes de firmas líderes.

Asistentes a la jornada celebrada en Bodegas Martín Códax, en Cambados. / Iñaki Abella

Asimismo, se habló de prácticas agronómicas en el mantenimiento sostenible de las instalaciones, de comunicación empresarial y deportiva y del reto de la planificación hidrológico de 2028 a 2033, entre otras cuestiones.

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Esta reunión anual incluyó la práctica deportiva también, con un torneo celebrado el miércoles en el Real Club de Golf de la Toja y además, mañana viernes tendrá lugar la asamblea de socios en el Hotel Eurostars, en la misma ubicación de O Grove. Asimismo, el programa incluyó un paseo por la ría de Arousa en catamarán.