Sociedad
La Asociación Española de Campos de Golf repasa una década de trabajo y su futuro en Cambados
La entidad establece su campamento base en O Grove para varios días de celebración de su encuentro anual y su asamblea de socios
La Asociación Española de Campos de Golf (AEGG) celebró en Bodegas Martín Códax su VII Encuentro Empresarial anual bajo el título «10 años trabajando al servicio del golf español».
Entre otras cuestiones, hubo una mesa redonda con el actual presidente, Luis Nigorra, y sus antecesores para repasar esta década de trabajo.
El programa también abordó la automatización de la maquinaria, con la intervención de representantes de firmas líderes.
Asimismo, se habló de prácticas agronómicas en el mantenimiento sostenible de las instalaciones, de comunicación empresarial y deportiva y del reto de la planificación hidrológico de 2028 a 2033, entre otras cuestiones.
Esta reunión anual incluyó la práctica deportiva también, con un torneo celebrado el miércoles en el Real Club de Golf de la Toja y además, mañana viernes tendrá lugar la asamblea de socios en el Hotel Eurostars, en la misma ubicación de O Grove. Asimismo, el programa incluyó un paseo por la ría de Arousa en catamarán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas
- El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
- El Náutico de San Vicente pone a la venta las entradas de su verano más largo
- Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha
- El cambadés que guardó secretos de la lista del Mundial
- Carmen Búa: «Como nuestras fiestas no hay quien las haga»
- Familiares de un paciente agradecen la ternura y profesionalidad de la Unidad de Paliativos del Hospital do Salnés
- Guardia Civil tiene «pistas adecuadas» para localizar al conductor implicado en el atropello mortal de Vilanova