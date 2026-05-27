Vilaxoán logra 206.000 euros y 400.000 almejas para regenerar bancos marisqueros

El puerto vilagarciano de Vilaxoán está de máxima actualidad en lo que a actividad marisquera se refiere. Por un lado, lleva tiempo con ingresos al alza en su lonja, gracias a la incorporación de los parquistas de Carril a su actividad diaria. Y, por otra parte, ahora se beneficia de una ayuda de 206.000 euros para regenerar bancos marisqueros.

La Consellería do Mar financia así el 100 % de la inversión solicitada por la entidad (206.479,71 euros) con el objetivo de recuperar la productividad de los bancos marisqueros y garantizar la viabilidad económica del colectivo.

Pero es que, además, Mar anuncia compensaciones económicas para los mariscadores que participen en las labores de recuperación, a razón de hasta 700 euros mensuales, que es el equivalente al salario mínimo interprofesional para trabajadores eventuales.

La idea es movilizar progresivamente a 21 profesionales, centrando la recuperación en la franja comprendida entre el regato Aduana y la punta do Ferrazo, lo cual es tanto como decir que se actuará sobre ocho bancos marisqueros emblemáticos de la cofradía que suman 213.487 metros cuadrados, y entre los que se encuentran los de Corón, Borreiros y O Rial.

La firma del convenio. / Noé Parga

Así lo anunció esta misma tarde la conselleira de Mar, Marta Villaverde, que acudió a Vilagarcía para firmar el correspondiente convenio de colaboración con el patrón mayor de la cofradía vilaxoanesa, Joaquín Santos Pérez.

Se trata con ello de asegurar «un sustento económico alternativo mientras dure el cese de la actividad extractiva», remarcó Villaverde antes de lamentar «el inmovilismo» del Gobierno de España ante la crisis que atraviesa el sector marisquero gallego.

De este modo, la titular de Mar reprochó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que todavía no haya materializado las exenciones de cuotas para las mariscadoras afectadas por los temporales. Y no se olvidó de recordar que la Xunta solicitó formalmente esta medida al Instituto Social de la Marina (ISM) el 13 de marzo.

A pesar de todo ello y de que Galicia fue declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, el sector marisquero gallego «sigue sin recibir recursos económicos estatales, a diferencia de otras comunidades autónomas».

Reproches al margen, la conselleira hizo hincapié en la importancia del convenio, dado que permitirá a Vilaxoán ejecutar un proyecto de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera gravemente afectados por la bajada de salinidad propiciada por los temporales registrados a comienzos de año.

Marta Villaverde abundó en ello destacando que este convenio aspira a «devolver la productividad a los arenales y garantizar la viabilidad económica del colectivo», defendiendo nuevamente «un modelo de cogobernanza que escucha y atiende las demandas técnicas del sector».

Los parques de cultivo de Carril, invadidos por un denso manto de algas. / Iñaki Abella

Cabe apuntar que, entre las actuaciones previstas, Mar destaca la descompactación mecánica del substrato mediante un arado remolcado para oxigenar el fondo marino, la retirada manual de residuos y restos orgánicos en cerca de 168.000 metros cuadrados y el control de depredadores y especies competidoras.

También está previsto sembrar 400.000 unidades de almeja en el banco de Parques do Rial «para incrementar la biomasa y favorecer la recuperación de la actividad productiva», completando todo ello «con acciones de vigilancia, muestreo y jornadas de capacitación digital dirigidas al colectivo marisquero» al abrigo de la aplicación Xesmar.

En la Consellería do Mar terminan diciendo que esta actuación se integra en el plan de choque extraordinario activado por la Xunta de Galicia para la mejora del medio marino, dotado con una inversión global de casi 23 millones de euros y cofinanciado en un 70 % por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con el objetivo de «blindar el futuro y la sostenibilidad del marisqueo gallego».