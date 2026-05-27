Vilagarcía se suma a la gira europea del Curtis Institute

Vilagarcía volverá a figurar en el itinerario europeo del Curtis Institute de Filadelfia, uno de los conservatorios de mayor prestigio internacional. La cita será este viernes, 29 de mayo, a las 20.30 horas, en el Auditorio, con el concierto de fin de temporada de la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía, que este curso celebró su décimo aniversario.

El quinteto estará liderado por la violinista Liza Ferschtman y el pianista Benjamin Hochman, acompañados por los jóvenes intérpretes Leah Amory, Davin Mar y Carson Ling-Efird. La formación interpretará dos grandes páginas de la música de cámara: el Trío en Re mayor, Op. 70, nº 1, «Geister», de Beethoven, y el Quinteto en fa menor, Op. 34, de Brahms.

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La llegada del Curtis on Tour refuerza la colaboración entre la SFV y el centro estadounidense, en cuyas aulas se formaron figuras como Leonard Bernstein o Lang Lang. Vilagarcía compartirá así gira con ciudades como Berlín, Bremen, Estocolmo y Viena. La entrada será gratuita para los socios de la Filarmónica y costará 20 euros para el resto del público, con venta en taquilla desde las 19.30 horas.