Vilagarcía somete a aprobación el presupuesto para 2026

El Concello de Vilagarcía celebrará este jueves, 28 de mayo, a las 17:00 horas, el pleno ordinario de mayo, una sesión marcada por la aprobación del presupuesto municipal de 2026. La corporación debatirá el techo de gasto no financiero, las cuentas del Concello y de la Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, las bases de ejecución, el anexo de inversiones, la operación de crédito que financia parte del documento, la plantilla y la RPT.

El orden del día incluye también la liquidación del presupuesto de 2025, el plan anual de control financiero, una modificación de crédito por 942.423 euros y cambios en la RPT vinculados a la nocturnidad de Policía Local y Emergencias. Además, EU defenderá una moción para reducir las bombas de palenque y el PP otra para acondicionar el patio de la Escola Infantil Municipal.