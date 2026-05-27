Urbanismo
Vilagarcía: segunda reunión del PXOM sin avances significativos y con críticas de la oposición
Ravella indica que en los próximos remitirá las fichas y la normativa para interpretar la planimetría, como pedían los grupos, y no se pone fecha límite para negociar el documento
El gobierno local y los partidos de la oposición de Vilagarcía mantuvieron ayer la segunda reunión del PXOM, que se saldó sin avances significativos. Más bien se resolvieron algunas dudas y los opositores mantuvieron sus críticas de falta de información más detallada para poder realizar un verdadero estudio de la propuesta. Con todo, desde Ravella no se ponen una fecha límite para encontrar el consenso que pretenden, tratándose del futuro urbanístico de la ciudad, y que también necesitan para su aprobación.
El más crítico fue el concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, quien tachó la reunión de pérdida de tiempo ya que solo tenían en su poder los planos sin el resto de documentación que, según él, es fundamental para poder analizar en profundidad el documento.
El portavoz nacionalista Xabier Rodríguez no pudo acudir al encuentro debido a un contratiempo familiar, pero también se quejó de cómo ha empezado la negociación del Plan Xeral, señalando que únicamente se le entregó una recopilación de planos difícilmente interpretable esa información adicional.
El PP de Ana Granja también espera que en los próximos días se cumpla lo prometido y se remitan las fichas y más contenido para poder avanzar a un ritmo más ágil, pues hace más de un mes que se celebró la primera reunión política. De hecho, los conservadores ya se quejaron la semana pasada de que iban prácticamente a ciegas a este encuentro.
Para la Concellería de Urbanismo la reunión sirvió para que los concejales pudieran resolver dudas sobre la mentada planimetría y destacó que el encuentro se desarrolló en un «clima cordial y constructivo».
Detalles
Asimismo, indicó que en los próximos días se les entregará el segundo bloque con parte de la extensa documentación que integra el proyecto; concretamente las fichas y las normativas, que es lo que pedían para la de ayer los partidos de la oposición. Posteriormente, «se les dará un tiempo para su estudio antes de convocar la siguiente reunión de trabajo».
La concejala Paola María Mochales explicó que no se han marcado ningún plazo para terminar este proceso de diálogo con el resto de la Corporación municipal, aunque confían en que se «desarrolle de forma ágil y productiva para poder elevar el documento al Pleno cuanto antes, dada su relevancia para el futuro de la ciudad». Pues se trata de un documento «vital para planificar el desarrollo urbanístico de Vilagarcía durante las próximas décadas de forma ordenada y sostenible», destacó.
Avances relevantes
Cabe recordar que el Ejecutivo socialista necesita votos a favor para poder proceder a la aprobación de esta modificación del Plan Xeral y que ha pedido confidencialidad al resto de grupos hasta que se pueda presentar en su totalidad. No obstante, en el encuentro de abril ofreció algunas pinceladas muy relevantes, como que prevé el desarrollo de suelo suficiente para construir 7.800 nuevas viviendas en un horizonte de aquí a 20 años.
Asimismo, resultarían 300.000 metros cuadrados más de zonas verdes respecto a las actuales y el documento también recoge una regulación de las Viviendas de Uso Turístico, entre otras cuestiones importantes para planificar de manera ordenada el crecimiento urbanístico de la ciudad, contemplando unas necesidades de población de 40.000 personas, que es lo que prevén alcanzar los técnicos en los próximos años.
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