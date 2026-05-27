Varela comparte con Sabia Vella la preocupación por la falta de residencias públicas

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recibió este miércoles a representantes del colectivo de pensionistas Sabia Vella, que mantiene una ronda de encuentros con regidores de la comarca para trasladarles sus proyectos y recabar apoyo a una de sus principales reivindicaciones: la creación de residencias y centros de día públicos para personas mayores en O Salnés.

Varela coincidió con la asociación en que la falta de plazas públicas y concertadas constituye una «grave problemática» en una comarca con una población cada vez más envejecida y en la que muchas personas mayores no disponen de recursos suficientes para recurrir a centros de iniciativa privada.

El regidor recordó que la atención residencial es una competencia autonómica, por lo que se comprometió a continuar demandando a la Xunta de Galicia que adopte las medidas necesarias para corregir esta carencia. Los representantes de Sabia Vella, por su parte, trasladaron su intención de dirigirse también a la Mancomunidade do Salnés con el objetivo de sumar presión institucional y promover algún tipo de iniciativa conjunta.

Durante el encuentro, Varela subrayó la preocupación del gobierno local por garantizar el bienestar de las personas de edad avanzada. En este sentido, informó al colectivo de que el Concello ha reservado en los presupuestos municipales de este año una partida de 1,2 millones de euros para adquirir un inmueble que pueda destinarse a la habilitación de una residencia pública.

Los representantes de Sabia Vella, Alfonso Peón y José Conde, expusieron además las principales líneas de actuación de la asociación. Entre ellas figuran la defensa de la blindaje y mejora de las pensiones, la demanda de una atención domiciliaria «real» para las personas dependientes, beneficios fiscales para las pensiones inferiores a 25.000 euros anuales y la promoción de residencias y centros de día mediante fórmulas cooperativas.

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