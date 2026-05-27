Valga rinde homenaje en Argentina a Manuel Jamardo, «rey de la pizza» y filántropo

La visita institucional del Concello de Valga a Argentina sigue dejando imágenes y recuerdos para la historia de la emigración gallega. Hace unos días trascendía la celebración del «Encontro de Valgueses» en la Casa de Galicia, un acto que reunió a más de 230 personas, en su mayoría emigrantes que tuvieron que abandonar su tierra «en busca de prosperidad».

En el encuentro participaron también descendientes de aquellos gallegos y una treintena de vecinos del municipio pontevedrés que viajaron hasta Argentina acompañados por el Concello, con el alcalde, José María Bello Maneiro, al frente de la expedición.

Pero además de esa «cita histórica», que conmemoró el 30 aniversario del primer encuentro de valgueses en Argentina, la delegación realizó una visita muy especial a La Continental, considerada una de las cadenas de pizzerías más emblemáticas de la capital porteña.

El alcalde de Valga en la pizzería argentina. / FdV

El motivo no era otro que rendir homenaje a Manuel Jamardo Casal, fundador de la firma e hijo de Elisardo Jamardo Constenla, un cantero valgués nacido en la parroquia de Setecoros que en 1938 partió desde Vigo rumbo a Buenos Aires para exiliarse, reuniéndose años después con su familia en Argentina.

Desde el Concello recuerdan que Manuel Jamardo, fallecido en marzo de 2008 y despedido con un multitudinario funeral en la iglesia de San Miguel de Valga, comenzó trabajando «limpiando patatas en las cocinas de los trenes que cubrían la línea Buenos Aires-Bahía Blanca» antes de convertirse en «uno de los empresarios más reconocidos del sector hostelero argentino».

Su primer negocio fue una tienda de ultramarinos, aunque el gran salto empresarial llegó en 1954, cuando abrió su primera pizzería. Con el tiempo, llegó a gestionar más de veinte locales bajo la marca La Continental, dando empleo a más de 600 personas y consolidándose como «el auténtico rey de la pizza de Buenos Aires».

En el Concello destacan además que la especialidad de la cadena era «la pizza a la piedra» y recuerdan que el propio Jamardo construía artesanalmente los hornos con ladrillo y cemento.

La vinculación del empresario con Valga nunca desapareció. El gobierno local recuerda que, además de haber nacido en el municipio, «se casó en segundas nupcias con Avelina Casal Guimarey, vecina de Vilares, y solía pasar largas temporadas en nuestro concello».

El alcalde, José María Bello Maneiro, rememora que conoció personalmente a Jamardo durante el primer viaje institucional del Concello a Argentina, hace ahora tres décadas.

«Siempre fue una persona muy vinculada a la colectividad valguésa en Argentina y participó en todos los encuentros que celebramos; siempre muy pendiente de Valga y de su gente, tanto en Galicia como en Argentina, e incluso ayudando muchas veces con sus aportaciones», señala el regidor.

Maneiro añade que «allí donde había un valgués necesitado estaba él, siempre dispuesto a aportar su grano de arena», motivo por el que también patrocinó bolsas educativas para estudiantes con los mejores expedientes académicos del instituto de Valga.

El alcalde concluye definiendo a Manuel Jamardo como «un gran filántropo», recordando sus aportaciones para la reconstrucción del Teatro Avenida, uno de los símbolos de la colectividad gallega en Buenos Aires, así como su colaboración con entidades gallegas de la ciudad como el Centro Galego, el colegio Santiago Apóstol o el Hospital Español.

Una trayectoria empresarial y humana que llevó a la Xunta de Galicia a concederle la Medalla de Galicia en 1999.