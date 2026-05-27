Tres parquímetros, 0,50 euros la hora y 300 plazas de estacionamiento: así será la zona azul de Area da Secada

Hace tiempo que el Concello de A Illa tiene la intención de regular el estacionamiento en una de sus playas más emblemáticas, la de Area da Secada. Esa intención se convertirá en realidad a partir del próximo 15 de junio, cuando se comience a aplicar la denominada zona azul en los accesos a esa playa, el método elegido para regular el aparcamiento de vehículos, evitando que se acabe colapsando e impidiendo el paso de otros, e incluso, de vehículos de emergencias.

El Concello ya cuenta con cámaras en el acceso en As Rubas y en la salida de Niño do Corvo para identificar a los vehículos que pasan por esa zona y está pendiente del pintado de las aproximadamente 300 plazas de estacionamiento que existen en esa carretera.

La zona azul de Area da Secada contará con tres parquímetros ubicados en puntos estratégicos en los que aquellos que quieran disfrutar de una de las mejores playas del municipio puedan abonar con facilidad las tarifas con las que se ha regulado esta zona de estacionamiento. De todas formas, no será la única alternativa para introducir los datos del vehículo y abonar la cantidad, ya que se activará una aplicación móvil, llamada Telpark, desde la que se podrá gestionar todo lo relacionado con la zona azul.

Pasar por el parquímetro o la aplicación será obligatorio para todos los vehículos, a excepción de aquellos que se encuentren matriculados en A Illa de Arousa, que estarán exentos y podrán estacionar sin ningún tipo de restricción entre las 10.00 y las 22.00 horas. Desde el Concello se insiste en que esta restricción tiene particularidades distintas a las de la zona residencial que se ha implantado en el casco urbano, ya que los vehículos autorizados a circular por las calles afectadas (aquellos que no están matriculados en A Illa) no van a poder estacionar en Area da Secada sin abonar la tasa de la zona azul.

El Concello ya aprobó hace tiempo una tabla de precios que tendrá como mínimo el abono de 50 céntimos, lo que permitirá estar estacionado durante una hora. Esa cantidad se va incrementando a medida que pasa el tiempo, pasando a ser un euro las dos horas, dos euros las tres horas y tres euros las cuatro horas. Aquellos vehículos que quieran permanecer durante toda la jornada en la zona de estacionamiento de Area da Secada tendrán que abonar un precio de 4,5 euros.

El estacionamiento estará permitido entre las 10.00 y las 20.00 horas durante todos los días, pero se prohíbe la pernoctación en horario de 24.00 a 8.00 con el objetivo de acabar con las situaciones que se venían registrando en los últimos años con las autocaravanas que acampaban durante días en las inmediaciones de la playa.

La Policía Local controlará que se cumplen las normas que rigen el estacionamiento de forma periódica utilizando unas PDA para identificar las matrículas que han abonado la tasa. No en vano, cuando se teclea la matrícula del coche en el parquímetro o en la aplicación, la información es trasladada en tiempo real a esa PDA que manejarán los agentes. A diferencia de la zona residencial, en la que se dio un período de prueba en su fase inicial, en la zona azul de Area da Secada se comenzará a sancionar de forma inmediata.

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El alcalde de A illa, Luis Arosa, insiste en que la zona azul de Area da Secada «servirá como prueba piloto, queremos ver como funciona y, en caso de verlo necesario, estaríamos dispuestos a trasladarla a otros puntos del municipio para que ayude a regular el estacionamiento y acabe con los problemas que se registran en las playas durante el verano». Otra cuestión que quiere dejar claro Arosa es que «la zona azul va a estar bien señalizada, tanto de forma horizontal como vertical y todo el margen izquierdo de la vía estará pintado de amarillo para que no se pueda estacionar».