O Preguntoiro volverá a ser escenario de la Travesía a Nado Polo Dano Cerebral

La playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán, volverá a convertirse el próximo 11 de julio en un espacio de deporte inclusivo con la celebración de la quinta edición de la Travesía a Nado Polo Dano Cerebral. La prueba fue presentada en el Concello de Vilagarcía con la presencia del alcalde, Alberto Varela, representantes de Dano Cerebral Galicia y de Arousaman-Arousawoman, entidad que coorganiza la cita.

La travesía mantiene su carácter no competitivo y su vocación integradora, abierta a personas con y sin discapacidad. El objetivo no es solo completar un recorrido en aguas abiertas, sino visibilizar la importancia de garantizar un ocio accesible y una participación social real para las personas con daño cerebral adquirido.

El presidente de Dano Cerebral Galicia, Luciano Fernández, situó la prueba dentro del trabajo que desarrolla la federación para abrir espacios de convivencia, autonomía y deporte. «La participación social está incompleta si no incluye acudir a un concierto, tomar un café o dar unas brazadas libres de barreras», señaló durante la presentación. Fernández defendió además el valor de una actividad «pensada desde el inicio» para sumar a nadadores con distintas capacidades en un mismo escenario.

El alcalde, Alberto Varela, animó a la ciudadanía a acercarse a Vilaxoán para apoyar la travesía y disfrutar de un «espectáculo inclusivo». También destacó, junto al presidente de la Fundación de Deportes, Carlos Coira, el orgullo que supone para Vilagarcía acoger una cita de estas características.

Juan Ramón Martínez, presidente de Arousaman-Arousawoman, explicó que la prueba es el resultado de un proceso iniciado hace meses, con entrenamientos dirigidos a personas con daño cerebral adquirido. La preparación busca mejorar la condición física, reforzar habilidades en el agua y, sobre todo, favorecer la inclusión social a través del deporte. «En el agua no hay diferencias, el mar lo equilibra todo», resumió.

La salida está prevista para las 11.00 horas, un horario condicionado por las mareas. Las inscripciones permanecen abiertas en polodanocerebral.org en las dos modalidades habituales: una milla y media milla náutica. Martínez destacó que O Preguntoiro ofrece unas condiciones idóneas de seguridad, con un recorrido rectangular y cobertura desde varios puntos de tierra.

La presentación contó también con el testimonio de Marta Vázquez, nadadora con daño cerebral adquirido, que relató cómo este proyecto le permitió iniciarse en las competiciones de aguas abiertas. Tras tres años vinculada a la iniciativa, agradeció el apoyo de Arousaman-Arousawoman y puso en valor la evolución de otras personas que entrenan tanto en piscina como en el mar.

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La travesía está organizada por Dano Cerebral Galicia y Arousaman-Arousawoman, con la colaboración del Concello de Vilagarcía y su Fundación de Deportes. También cuenta con el apoyo de la Deputación de Pontevedra, Eroski, Asociación Búsqueda e Salvamento, Daveiga, Gráficas Garabal, la Consellería de Política Social e Igualdade y la Fundación José Otero-Carmela Martínez.