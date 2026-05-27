El PP de Vilagarcía inicia una gira para escuchar a los vecinos de «cada rincón»
Empezará este viernes en A Laxe
El PP Vilagarcía inicia esta semana una gira de encuentros vecinales que le llevará «a cada rincón» del municipio con el objetivo de «realizar una radiografía real y actualizada de las demandas, carencias y sugerencias de los vilagarcianos en sus propios lugares».
Desde la formación explican que estos encuentros serán momentos de «escucha activa» porque «queremos que los vecinos nos cuenten qué necesitan en su día a día: desde una farola que no funciona hasta problemas de seguridad vial o limpieza. No se puede mejorar Vilagarcía si no se conoce la realidad de cada parroquia de boca de quienes viven en ella», explica su portavoz, Ana Granja.
Las primeras fechas confirmadas son este viernes, día 29, en A Laxe; el 1 de junio en Trabanca Sardiñeira, y el 15 de junio en Cornazo. Tras este arranque se continuará por O Piñeiriño, Aralde, Sobradelo y A Coca y las fechas se darán a conocer próximamente.
Los conservadores aseguran que llegarán a la «totalidad de parroquias y núcleos».
Suscríbete para seguir leyendo
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas
- El Náutico de San Vicente pone a la venta las entradas de su verano más largo
- Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha
- Vilagarcía honra a Santa Rita, la abogada de los imposibles, en una devoción que une fe, tradición y clausura
- Carmen Búa: «Como nuestras fiestas no hay quien las haga»
- Familiares de un paciente agradecen la ternura y profesionalidad de la Unidad de Paliativos del Hospital do Salnés
- Guardia Civil tiene «pistas adecuadas» para localizar al conductor implicado en el atropello mortal de Vilanova
- Una reyerta en la zona TIR de Vilagarcía termina con un menor herido de consideración