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El PP de Vilagarcía inicia una gira para escuchar a los vecinos de «cada rincón»

Empezará este viernes en A Laxe

Granja y otros responsables del PP en una foto de archivo.

Granja y otros responsables del PP en una foto de archivo. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

El PP Vilagarcía inicia esta semana una gira de encuentros vecinales que le llevará «a cada rincón» del municipio con el objetivo de «realizar una radiografía real y actualizada de las demandas, carencias y sugerencias de los vilagarcianos en sus propios lugares».

Desde la formación explican que estos encuentros serán momentos de «escucha activa» porque «queremos que los vecinos nos cuenten qué necesitan en su día a día: desde una farola que no funciona hasta problemas de seguridad vial o limpieza. No se puede mejorar Vilagarcía si no se conoce la realidad de cada parroquia de boca de quienes viven en ella», explica su portavoz, Ana Granja.

Las primeras fechas confirmadas son este viernes, día 29, en A Laxe; el 1 de junio en Trabanca Sardiñeira, y el 15 de junio en Cornazo. Tras este arranque se continuará por O Piñeiriño, Aralde, Sobradelo y A Coca y las fechas se darán a conocer próximamente.

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Los conservadores aseguran que llegarán a la «totalidad de parroquias y núcleos».

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