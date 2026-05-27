Piden el apoyo de Vilanova para reforzar el servicio de ambulancia en O Salnés

El delegado de personal de Ambulancias Pontevedra y representante de Comisiones Obreras, Ramón Salvado, ha presentado ante la Alcaldía de Vilanova una solicitud formal de apoyo institucional para que la Xunta incorpore una nueva ambulancia asistencial de soporte vital básico (SVB) al futuro contrato de transporte sanitario terrestre, con base permanente en el municipio vilanovés y operativa durante doce horas diarias los 365 días del año.

La petición se realiza coincidiendo con la próxima licitación del servicio por parte de la Xunta, una oportunidad que el sindicato entiende que debe servir para adaptar los recursos asistenciales a las necesidades reales de la población. En la actualidad, Vilagarcía, Vilanova y Catoira, con una población de cerca de 50.000 habitantes, dependen de una única ambulancia de SVB las 24 horas del día y una UVI móvil para toda la comarca de O Salnés. Esta situación se agrava durante el verano, cuando la base operativa de la ambulancia se traslada a Sanxenxo, con lo que aumentan las distancias de cobertura y se condicionan los tiempos de respuesta en las emergencias.

La ambulancia con base en Cambados debe atender con frecuencia servicios en Meis o realizar traslados a Montecelo, permaneciendo durante largos períodos fuera de la comarca, una circunstancia que reduce la disponibilidad efectiva de los recursos sanitarios y obliga a movilizar ambulancias de otras áreas sanitarias.

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Salvado explica que «la realidad asistencial de la comarca evidencia la necesidad de un refuerzo y una ambulancia con base en Vilanova permitiría mejorar los tiempos de respuesta, incrementar la cobertura asistencial y ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos». Es por ello que el sindicato solicita el respaldo unánime de esta demanda y se la traslade a la Consellería de Sanidade, al Sergas y a la Fundación Pública Urxencias de Galicia-061.