Paco & Lola impulsa la viticultura sostenible con una jornada sobre productos fitosanitarios

La cooperativa vitivinícola Paco & Lola celebra mañana una jornada formativa centrada en las buenas prácticas en el uso de productos fitosanitarios, reforzando así su apuesta por una viticultura más sostenible y respetuosa con el entorno.

Contará con la participación de Juan Carlos Vázquez Abal, técnico de la Consellería do Medio Rural, quien ampliará contenidos vinculados a las buenas prácticas en el viñedo y resolverá las dudas planteadas por las personas asistentes.

Desde la bodega meañesa Paco & Lola aprovechan para destacar que la formación continua y el acceso a información actualizada son herramientas fundamentales para avanzar hacia un modelo vitícola más sostenible.

Aplicación de tratamientos fitosanitarios. / Iñaki Abella

De ahí, por ejemplo, que semanalmente remita boletines informativos a sus socios en los que analiza la situación del viñedo y los riesgos asociados a distintas enfermedades, con el objetivo de favorecer una toma de decisiones «más consciente y ajustada a las necesidades reales de cada momento».

Esta jornada formativa es un paso más y se enmarca en su estrategia de innovación y sostenibilidad, desarrollada a partir de diferentes proyectos de I+D+i enfocados a la reducción del impacto ambiental, la digitalización del viñedo y la mejora de la eficiencia en los procesos vitivinícolas.

De ahí, también, que esta cooperativa participe en iniciativas relacionadas con la economía circular, el análisis del riesgo de enfermedades mediante datos atmosféricos, la aplicación de inteligencia artificial y la búsqueda de alternativas más sostenibles para el manejo del viñedo.

El encuentro formativo se desarrollará en el Auditorio de Ribadumia entre las 20.00 y las 21.30 horas, abordando cuestiones relacionadas con el uso responsable de los tratamientos fitosanitarios, la seguridad en las aplicaciones y la convivencia entre la actividad agrícola, la vecindad y el medio ambiente.

Durante esta cita también presentará Vitecgal, un proyecto centrado en el desarrollo de una plataforma tecnológica avanzada que abarca todo el ciclo productivo, desde el viñedo hasta la botella, con el que se quiere mejorar la calidad, garantizar la trazabilidad y reforzar la sostenibilidad del vino gallego mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de datos.