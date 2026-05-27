Nuevo alumbrado en la masificada carretera que une A Lanzada con Pedras Negras

La segunda fase de reposición del maltrecho alumbrado público existente en la carretera PO-317, entre el istmo de A Lanzada y San Vicente do Mar, estará finalizada el mes que viene.

Así lo explica el alcalde, José Cacabelos Rico, quien da cuenta de la realización de los trabajos correspondientes a la segunda fase de esta mejora tantas veces reivindicada por vecinos, hosteleros, turistas y el propio Concello, dado que se trata de un vial que se masifica en verano, tanto por la presencia de vehículos como de peatones.

Es la carretera de titularidad autonómica conocida como acceso oeste a O Grove, la cual avanza desde la «madre de todas las playas» hacia Pedras Negras, pasando a la altura de zonas de baño como Area da Cruz y Raeiros, en torno a las cuales se sitúa una ingente cantidad de hoteles, restaurantes, chiringuitos y campings.

Y no solo eso, sino que es el mismo vial que permite acceder a las playas caninas de O Espiño y O Portiño, al instituto y el colegio de As Bizocas, al puerto deportivo del Club Náutico San Vicente, a la sala de conciertos El Náutico –en la playa de A Barrosa, a la finca-salón de banquetes de La Atlántida y al centro vacacional de A Lanzada, por el que pasan cada verano 1.500 niños de toda la provincia.

De ahí que esta reposición del alumbrado se antoje una mejora esencial, tal y como lo considera el propio regidor, quien detalla que «se están retirando las viejas farolas para colocar iluminación tipo led, lo cual también reportará un ahorro importante a las arcas del Concello».

La zona de Raeiros, donde han empezado a eliminar las viejas farolas. / FdV

Hace más de un mes ya se había avanzado en FARO DE VIGO que este proyecto tendente a mejorar la iluminación y hacerla más eficiente empleando tecnología led de bajo consumo iba a desarrollarse en tres tramos diferenciados, como son el que va desde el camping Miami Playa hasta la entrada de San Vicente, el trazado paralelo a la playa de Raeiros, que es donde se trabaja esta semana, y el situado en torno al mirador con vistas a la playa de A Lanzada.

De este modo «completamos una actuación anterior en esta misma carretera para mejorar el alumbrado en toda ella, contribuyendo así a ofrecer una mejor imagen del entorno y a aumentar la seguridad de peatones y automovilistas», insiste el alcalde.

Para añadir que desde el gobierno que dirige «seguimos dando pasos importantes en la mejora de infraestructuras de todo tipo en nuestro pueblo, ya que no hay que olvidar que estamos humanizando diferentes calles y construyendo el área de ocio y deporte de As Bizocas, entre otras mejoras».

Así estaban las farolas a la altura de la playa de Raeiros. / M. Méndez

Volviendo al alumbrado del acceso oeste a O Grove, con la fase actual y la anterior se habrán invertido alrededor de 190.000 euros, lo cual «demuestra también nuestra colaboración con la Xunta, ya que se trata de un vial de su titularidad», remarca.

Por cierto, que buena parte de ese dinero, como el que se invierte en la transformación de la plaza de Corgo, para su conversión en refugio climático procede del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino O Grove conocido como A Gastromeca.

También en relación con la carretera autonómica PO-317, José Cacabelos ya explicó en su momento que ahora confía «en que la Consellería de Infraestruturas nos ayude e intervenga para reponer las aceras, que están en muy mal estado, para mejorar el firme y para garantizar la seguridad de los peatones».

Ya había sido objeto de una profunda actuación por parte de la Xunta entre 2005 y 2006, en aquella ocasión con un desembolso de 4,4 millones de euros.