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Literatura

Gabriela González presenta en Vilagarcía su libro «Casi adultos»

La autora vilagarciana estará acompañada por Paulo García Conde en Planeta Mozo

La escritora vilagarciana está teniendo una gran acogida con su primer libro.

La escritora vilagarciana está teniendo una gran acogida con su primer libro. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

La escritora vilagarciana Gabriela González presenta este viernes, 29 de mayo, a las 21:00 horas, en Planeta Mozo, su primera obra, Casi Adultos, publicada por Destino. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, contará con Paulo García Conde y pondrá en valor el talento literario local. Conocida en redes como @malaherba_, la autora hablará del proceso creativo de un debut con gran acogida entre los lectores y que la sitúa como una voz emergente de la narrativa contemporánea.

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