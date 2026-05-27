Gabriela González presenta en Vilagarcía su libro «Casi adultos»

La escritora vilagarciana Gabriela González presenta este viernes, 29 de mayo, a las 21:00 horas, en Planeta Mozo, su primera obra, Casi Adultos, publicada por Destino. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, contará con Paulo García Conde y pondrá en valor el talento literario local. Conocida en redes como @malaherba_, la autora hablará del proceso creativo de un debut con gran acogida entre los lectores y que la sitúa como una voz emergente de la narrativa contemporánea.