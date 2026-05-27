El exhibicionista ebrio de Vilagarcía salió de prisión hace una semana

FARO DE VIGO daba cuenta esta mañana de la presencia en Vilagarcía de Arousa de un hombre que estaba causando problemas en pleno centro urbano de Vilagarcía de Arousa, obligando a los agentes del orden a intervenir en varias ocasiones en el Parque de A Xunqueira, donde se encontraba el individuo, para que depusiera su actitud.

Se trata de Lorenzo D.P., nacido hace 39 años en Bilbao y que hace solo una semana abandonaba la prisión de Teixeiro, en la que se encontraba cumpliendo condena.

Al parecer, los agentes del orden lo consideran «violento y peligroso», lo cual explicaría su comportamiento en el parque. Además, por si no fuera suficiente, estaría sometido a algún tipo de tratamiento psiquiátrico, o, al menos, lo habría estado en el pasado.

La intervención policial en el parque. / M. Méndez

Esta es la persona que se encontraba en estado ebrio y que llegó a bajarse los pantalones y a realizarse tocamientos obscenos ante los numerosos ciudadanos que a mediodía paseaban por la zona, en la que se encuentra uno de los parques infantiles más concurridos de la ciudad. A esa hora, afortunadamente, sin presencia de niños en el lugar.

Sus principales agresiones verbales, así como los gestos tocándose sus partes íntimas, se dirigieron a las mujeres que pasaron cerca de donde se encontraba, invitando a alguna de ellas a practicar sexo oral e incluso lanzando algún que otro comentario machista a las agentes de la Policía Local intervinientes.

Este individuo no dejó de beber mientras hablaba con los policías, dio patadas al mobiliario cuando los agentes se fueron de la escena e insistió una y otra vez en que no tiene miedo a nada ni a nadie, al tiempo que se refería a las mujeres con frases irreproducibles.

Los hechos se produjeron al lado del parque infantil. / M. Méndez

Fueron cuatro los municipales desplazados, a los que se sumaron tres efectivos de la Policía Nacional, quienes tras dialogar largo y tendido con el individuo en cuestión le pidieron que depusiera su actitud y acabaron abandonando en lugar, aunque convencidos de que más pronto que tarde quizás tendrían que volver a intervenir.

De hecho, el mismo individuo protagonizó otros altercados posteriores en diferentes puntos de la ciudad.

Pero no se lo llevaron detenido (no descartaban hacerlo a posteriori, en caso necesario), porque, supuestamente, no había motivo o indicio suficiente para ello, a pesar del enfado que mostraron muchos de los vilagarcianos que se toparon con este hombre y tuvieron que escuchar sus improperios.

Además de alertar a las fuerzas del orden, alguno de los peatones se enfrentó al individuo para que depusiera su actitud violenta y exhibicionista, por lo que un hombre a punto estuvo de llegar a las manos con el exhibicionista, según indicaron los testigos presenciales de los hechos consultados in situ por FARO DE VIGO.