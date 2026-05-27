Un exhibicionista en estado ebrio causa desórdenes públicos al lado de un parque infantil de Vilagarcía

Un hombre de entre 45 y 55 años de edad está causando problemas durante toda la mañana en pleno centro urbano de Vilagarcía de Arousa. Los agentes del orden ya han tenido que desplazarse varias veces al Parque de A Xunqueira, donde se encontraba, para que depusiera su actitud.

Se trata de una persona en estado ebrio que ha llegado a bajarse los pantalones y a realizar prácticas obscenas ante los numerosos ciudadanos que a mediodía paseaban por la zona en la que se encuentra uno de los parques infantiles más concurridos de la ciudad. A esa hora, afortunadamente, sin presencia de niños en la zona.

La intervención policial en el parque. / M. Méndez

Sus principales agresiones verbales, así como los gestos tocándose sus partes íntimas, se dirigieron a las mujeres que pasaron cerca de donde se encontraba, invitando a alguna de ellas a practicar sexo oral e incluso lanzando algún que otro comentario machista a las agentes de la Policía Local intervinientes.

Fueron cuatro los municipales desplazados, a los que se sumaron tres efectivos de la Policía Nacional, quienes tras dialogar largo y tendido con el individuo en cuestión le pidieron que depusiera su actitud y acabaron abandonando en lugar, aunque convencidos de que más pronto que tarde quizás tendrían que volver a intervenir.

Los hechos se produjeron al lado del parque infantil. / M. Méndez

Pero no se lo llevaron detenido (no descartaban hacerlo a posteriori, en caso necesario), porque, supuestamente, no había motivo o indicio suficiente para ello, a pesar del enfado que mostraron muchos de los vilagarcianos que se toparon con este hombre y tuvieron que escuchar sus improperios.

Además de alertar a las fuerzas del orden, alguno de los peatones se enfrentó al individuo para que depusiera su actitud violenta y exhibicionista, por lo que un hombre a punto estuvo de llegar a las manos con el exhibicionista, según indicaron los testigos presenciales de los hechos consultados in situ por FARO DE VIGO.