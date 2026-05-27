EU de Vilagarcía apoyará los presupuestos por la apuesta por la Casa de Terranova

Esquerda Unida de Vilagarcía anuncia que votará a favor de los presupuestos municipales de 2026 al entender que existe una oportunidad real para avanzar en la adquisición pública de la Casa de los Duques de Terranova y su entorno, una reivindicación histórica de la formación.

El portavoz de EU, Juan Fajardo, admite que «no son nuestros presupuestos» y que las cuentas «no nos gustan», pero defiende que la responsabilidad política pasa por aprovechar avances concretos para la ciudadanía. «No es tiempo de partidismo», señala.

Noticias relacionadas

La formación critica, pese a ello, la falta de diálogo del gobierno local durante la tramitación presupuestaria y denuncia que no hubo una negociación real con la oposición. EU sostiene que la recuperación de Terranova permitiría sumar patrimonio, usos sociales, espacios verdes y servicios públicos. «Debe estar al servicio de la ciudadanía», concluye.