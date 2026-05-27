Tras años de idas y venidas, con una demolición y una paralización por en medio, el cuartel de la Guardia Civil de Cambados parece que ya se encuentra encaminado hacia su construcción. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anunciaba en la mañana de este miércoles que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) inició ayer las obras de esta infraestructura que llevan años aguardando en la villa del albariño.

Técnicos de esta entidad estuvieron el martes revisando la parcela sobre la que se va a construir el edificio y, en los próximos días, desembarcará la empresa responsable d ela obra para comenzar una actuación que deberá estar finiquitada en el plazo de 18 meses y en la que el Estado va a invertir 9,4 millones de euros. El propio subdelegado del Gobierno apunta que esta obra, una vez finalizada, va a suponer «un salto cualitativo en la presencia de la Guardia Civil en una comarca clave para el turismo en Galicia, y que merece disponer de un cuartel a la altura de las circunstancias, en donde mñás d eun centenar de agentes tengan unas instalaciones adeucadas, modernas y funcionales».

Losada considera el inicio d ela sobras casi como un reto personal cumplido. No en vano, reucerda que "tomé posesión hace dos años y medio y una de las primeras llamadas que recibí fue la del alcalde de Cambados, Smauel Lago, para ponerme al corriente de que las obras del cuartel llevaban demasiado tiempo paradas; poco después de esa conversación, se rescindió el contrato de la anterior empresa y se inició este nuevo proceso».

En él, Losada ensalza la colaboración mostrada por el Concello, la Comandancia de la Guardia Civil en Pontrevedra y la gerencia de la Siepse par aque la obra se volviese a licitar, «un trabajo que culmina hoy con un proyecto que soluciona las deficinecias en la cimentacxión del anterior, un trabajo que muestra como funciona la colaboración institucional, porque el regidor de Cambados no ha parado de enviar documentación para wque pudiésmeos completar los trámites; otros hubiesen optado por la confrontación y el titular vacío, pero Lago ha optado por el trabajo en común».

Losada finalizó su intervención explicando que «siento una sensación agridulce, por un lado, por la gran inversión que se va a trealizar, pero por el otro, debo pedifr disculpas a los vecinos de Cambados por este retraso, ya que el cuartel debería estar terminado y en funcionamiento».

El nuevo cuartel se levantará sobre la misma parcela de la calle Valle-Inclán de Cambados, donde se situsaba el antiguo edificio, tendrá una superficie de unos 2.200 metros cuadrados y acogerá a más de un centenar de efectivos de distintas especialidades, contando con personal de Patrullas de Protección de la Naturaleza (PAPRONA), también de la Policía Judicial y Fiscal y Fronteras (PAFIF), entre otros cuerpos de seguridad. En total, 131 efectivos de la Guardia Civil que se encargarán de cubrir toda la comarca de O Salnés.

En cuanto a la distribución de sus usos, el cuartel contará en su planta baja con las dependencias de atención al público, esto es, las oficinas de diligencias, las de intervención de armas, el área de atención ciudadana y la EMUME, de atención a mujeres y menores de edad. El edificio dispondrá de cinco calabozos, espacio para 37 vehículos oficiales y hasta 16 pabellones.

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El nuevo cuartel tenía que haber estado terminado en 2023, pero las obras se torcieron desde el principio debido a los problemas geológicos. La cimentación se convirtió en un imposible y desde su inicio, en el verano de 2022, las paralizaciones se sucedieron y se vivió un incremento considerable del presupuesto, pasando de los seis millones iniciales a los nueve.