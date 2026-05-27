Convocan una manifestación contra Altri y la mina de Touro, en A Illa
La manifestación reclamará la denegación definitiva de ambos proyectos bajo el lema «Por la defensa del Ulla y de la Ría de Arousa»
Las plataformas Ulloa Viva, Contra a Mina O Touro-Pino y Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) convocan una manifestación en A Illa de Arousa el 14 de junio con el objetivo de reclamar la denegación definitiva de los proyectos de la planta de Altri y de la mina de Touro-O Pino.
La movilización partirá a las 12.00 horas desde la playa de O Vao y concluirá en el puerto de O Xufre bajo el lema «Por la defensa del Ulla y de la Ría de Arousa».
El portavoz de Ulloa Viva asegura que la plataforma no se fía del anuncio realizado por la Xunta el pasado febrero sobre el posible archivo del proyecto de Altri y critica que «miente desde el primer día», remarcando que «el Gobierno gallego le debe lealtad a la ciudadanía, que ya expresó claramente lo que quiere con respecto a Altri».
Los convocantes, otra vez reunidos en Carril (Vilagarcía), insisten en que la oposición social a la factoría es «masiva», como consideran que demuestran las movilizaciones celebradas en los últimos meses en distintos puntos de Galicia.
En relación con la mina de Touro-O Pino, los detractores del proyecto advierten de que tanto la propuesta inicial como la reformulada mantienen «un impacto ambiental negativo», al considerar que ambas iniciativas son «esencialmente iguales».
Desde las plataformas alertan de los posibles riesgos ambientales derivados de la actividad minera, especialmente sobre el río Ulla y la calidad de las aguas. «Persisten las incógnitas sobre la gestión de las ingentes cantidades de residuos, continúan las filtraciones y contaminación de las aguas y la desaparición de manantiales que abastecen a la población y a las granjas», advierten.
El portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa alerta también sobre la «situación crítica» que atraviesa esta ría y acusa a la Xunta de promover proyectos que, a su juicio, amenazan el ecosistema y el empleo ligado al mar. Entre ellos cita la planta de betún de Vilagarcía de Arousa o el punto de vertido de dragados del Lérez en la boca de Sálvora.
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