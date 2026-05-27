El concurso del Tinto «se complica» debido a la calidad de la cosecha

Queda tan solo una semana para celebrar la LIII Festa do Viño Tinto do Salnés de Barrantes, el evento en el que se elegirá el mejor caldo de la cosecha de 2025. La elección no está siendo sencilla para los catadores que se han encontrado con una gran cantidad de vinos de alta calidad, lo que ha dificultado sobremanera la primera criba de 36 vinos. Tal ha sido la dificultad que esta criba en el Tinto Barrantes se ha cortado en 37 debido a que dos de los vinos quedaron igualados en puntuación, decidiendo la organización incrementar en uno más.

Los 37 ya han pasado por las manos del notario, que ha realizado todo el proceso de empapelado y sellado de las botellas para volver a celebrar la cata definitiva antes de la final del 6 de junio. Esta cata se celebrará entre hoy y mañana en el centro social de Barrantes, y su resultado permitirá seleccionar la docena de vinos que se disputarán el reinado, durante el próximo año, del Tinto Barrantes.

Desde la organización se reconocía ayer que está siendo una decisión muy complicada porque «son vinos de gran calidad y existen muy pocas diferencias de puntuación entre todos ellos, por lo que van bastante ajustadas», explican.

También se elegirá el día 6 de junio la mejor variedad autóctona En esta propuesta vitivinícola la elección ha resultado un poco más sencilla para los catadores, ya que solo han presentado 22 vinos, a diferencia del Tinto Barrantes, que reunió a 102 competidores. De esos 22, solo una docena han pasado a la gran final

Casetas

Además de las catas, la organización también ha estado trabajando en la instalación de las casetas que animan, desde hace algunos años, la Festa do Tinto. En esta edición serán trece las casetas, nueve en las que se servirá tinto Barrantes y otros cuatro en los que se servirán variedades autóctonas. La actividad en las casetas se ha convertido en un estímulo para la fiesta, algo que se demuestra con el crecimiento de la misma en cuatro expositores más.

En la reunión también se fijaron los precios para la venta de vino en esas casetas, manteniendo los precios del pasado año. Así, las botellas de tinto barrantes se comercializarán a seis euros, mientras que las de variedades autóctonas a diez. La taza se comercializará a dos euros.

Por parte del concello se realizará la promoción de la actividad en las casetas para impulsar las compras repartiendo rifas para regalos que se sortearán en el lugar.

La fiesta de este año comenzará el próximo día 5 de junio con una verbena en la que participarán Euphoria con Paco Vulcano y Annsthetic DJ. El viernes 6 de junio a las 13.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la LII Festa do Viño Tinto do Salnés de Barrantes y la actuación y pasacalles a cargo de Os Carballeira. A las 13.30 habrá un showcooking cargo de la Escola de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. La noche culminará con los Cantos de furanchos «Cantaberneiros» y el concierto de A Roda en la Praza do Concello y la verbena con la presencia de las orquestas Capitol y Kubo.

El sábado 7 de junio, la mañana estará marcada por la recepción de autoridades y el desfile hacia la Carballeira de Barrantes, donde a las 12:30h se celebrará la cata final y el acto de investidura de los valedores del Viño Tinto do Salnés, presentado por Rocío Padín y Anxo Varela. Tras las actuaciones de la Agrupación Música Cultural de Ribadumia y el Grupo de Baile Tradicional y de Gaitas Xironsa, el humorista Juan Meniño «O rei da comedia» será el encargado de leer el pregón. Los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de vino tinto, pan de millo y chorizos.

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La tarde ofrecerá un xantar de confraternidade en el pabellón de Barrantes, una Festa da Espuma para los más jóvenes y los conciertos de Broken Peach (tributo a Hombres G) y la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. Cerrará la fiesta con las actuaciones de las orquestas Los Satélites y Olympus. El domingo será Panorama la encargada de despedir esta edición.