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Próximo vencimiento

El Club Náutico San Vicente do Mar debe renegociar las concesiones del puerto

Los socios revalidan la continuidad de la directiva presidida por Javier Domínguez Rama tras no presentarse otra lista a las elecciones

Vista del puerto deportivo.

Vista del puerto deportivo.

Lucía Romero

O Grove

El Club Náutico San Vicente do Mar mantendrá la misma junta directiva durante los próximos cuatros años tras presentarse como la única lista en las elecciones celebradas recientemente. Sus miembros señalan como el reto «más importante» la negociación y el próximo vencimiento de las concesiones otorgadas por Portos e indican que este equipo, encabezado nuevamente por Javier Domínguez Rama como presidente, «se encargará de capitanear las gestiones administrativas para asegurar la continuidad tanto en la gestión global del puerto por parte del Club como de las concesiones de los títulos individuales para los usuarios de las plazas de amarre».

Las mismas fuentes destacan que, el hecho de no haber otros aspirantes a los comicios, «esta reelección automática, refleja el respaldo de la masa social a la gestión realizada y garantiza la continuidad necesaria para el club en un momento estratégico de su historia».

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