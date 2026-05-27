Catorce en un día: los nidos de velutina se disparan en O Salnés con el calor y la humedad

La aproximación del verano, con el incremento del calor y la humedad, convierte la comarca de O Salnés en un territorio abonado para la proliferación de la avispa asiática o velutina. Lo saben bien los trabajadores del servicio de lucha contra este insecto invasor que tiene la Mancomunidade de O Salnés, que llevan ya varios años tratando de frenar el avance de la especie, estabilizando su población a base de trampas y eliminación de nidos. La jornada de hoy estuvo marcada para ellos por la proliferación y retirada de nidos embrionarios, donde las velutinas forjan el inicio de su reinado, y primarios, donde construyen un ejército para ir creciendo.

«Solo en el día de hoy hemos retirado un total de 14 nidos, todos ellos situados en edificaciones, donde las velutinas aprovechan cualquier resquicio para anidar y comenzar a crear su propio ejército de obreras», explica Isaac Padín, uno de los responsables del servicio. De hecho, esos 14 nidos se localizaron a través de seis llamadas diferentes alertando de la presencia de velutinas, encontrando en alguno de los puntos varios nidos embrionarios y primarios que indican que «se encontraban muy cómodas y sin nada que pudiese alterarlas para ir creciendo en su actividad».

Padín espera que, en los próximos días, «se registre un incremento importante en el número de llamadas, ya que el calor les permite eclosionar al contar con una temperatura muy agradable para la cría y la humedad ayuda a que se desarrollen rápido las larvas; a ello hay que sumar que hay alimento y agua, permitiendo una rápida proliferación de la especie».

El operario de la Mancomunidade también alerta de que, en estos momentos, «es el período de mayor riesgo para los humanos, ya que muchas de las reinas eligen instalar sus nidos primarios en lugares cubiertos de maleza, por lo que son muchas las personas que se acaban llevando una desagradable sorpresa cuando realizan tareas de roza», indica Padín. Es por ello que recomienda que, antes de limpiar cualquier finca, se asegure uno de que no hay ningún nido de velutina en ella, «basta con una simple observación de si hay un grupo importante de ellas y vuelan hacia un mismo punto, es muy probable que en ese lugar haya un nido». Esa pequeña observación puede «salvarnos de sufrir un serio contratiempo, ya que cuando se sienten amenazadas, se lanzan todas las obreras a proteger la reina y pueden acabar provocando daños importantes con sus picaduras». No olvida padín que, el año pasado, las velutinas atacaron en masa a tres personas en la comarca de O Salnés que estaban precisamente limpiando sus fincas.

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Padín recomienda que, cuando se encuentre uno de estos nidos, «lo mejor es alejarse despacio y con calma, ya que ellas siempre van a responder al ruido y a los movimientos bruscos». También recomiendan no usar el trampeo a estas alturas del año, porque «puedes reducir la población de obreras, pero las reinas, que son las que hay que eliminar, ya se encuentran protegidas en sus nidos y no salen para nada».