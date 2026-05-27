Catoira niega la existencia de un vertido en su río y achaca la turbidez a las escorrentías

Después de que el PP de Catoira denunciara un nuevo vertido y lo achacara al supuesto mal funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el gobierno del BNG salta a la palestra para negar la mayor y descartar que sea esa la causa.

Tras las comprobaciones efectuadas por Seprona y Augas de Galicia se achaca la turbidez detectada a «arrastres de tierras producidos por las fuertes lluvias y tormentas registradas el domingo y el lunes», sostiene el alcalde, Xoán Castaño.

Quien matiza que las escorrentías acabaron llegando al río Catoira en las inmediaciones del Muíño do Cura después de pasar a través de las cunetas y fincas desde la carretera de Carracedo.

Tras confesar que también se había preocupado por el posible vertido, remarca que «no son aguas residuales de la depuradora ni de pozos residual es», aprovechando para aclarar que la EDAR funciona satisfactoriamente.

Además, recuerda que estas instalaciones fueron «modernizadas recientemente para mejorar su eficiencia y garantizar el correcto funcionamiento del servicio».

Entre esas mejoras se incluye la renovación de tres bombeos y de las lámparas de desinfección ultravioleta.

Tampoco se olvida de «lamentar la utilización política de la turbidez del río por parte do PP, que en su falta absoluta de ideas prefiere buscar la alarma social en lugar de trabajar por nuestro concello».