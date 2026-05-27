Cambados destina el +Provincia a recuperar el proyecto de las cámaras de tráfico y servicios básicos

El Concello de Cambados recupera el proyecto de la instalación de cámaras de videovigilancia usando los fondos del +Provincia de esta edición. Un total de 700.000 euros, aproximadamente, que también destinará a comprar un nuevo camión grúa, a nuevas actuaciones de saneamiento y asfaltados y a cuestiones ya anunciadas, como la reforma de la antigua cámara agraria o la cobertura de la pista polideportiva de Vilariño.

El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, indica que el mayor montante de lo solicitado a la Diputación de Pontevedra será para pavimentación y mejora de viales «en todas las parroquias», para completar iniciativas de años anteriores en «caminos que estamos parcheando continuamente porque ya necesitan una intervención integral. En Oubiña los tenemos casi todos los listos y en Corvillón quedan pocos», detalló. Asimismo, ampliarán saneamiento en lugares de Vilariño y Castrelo y pluviales en A Pedreira.

Estas cuestiones se llevarán unos 300.000 euros y el edil indica que siguen la estrategia de los últimos años de dedicar los fondos provinciales al «mantenimiento, conservación y mejora de servicios básicos elementales que afectan al día a día de los vecinos y en Cambados tenemos muchas infraestructuras y algunas muy antiguas».

Bajo la misma filosofía se refiere a otro de los proyectos presentados; la instalación de alumbrado público en la carretera de las depuradoras de Tragove y poner proyectores led en el campo de fútbol de Burgáns, con unos 70.000 euros.

Otra cantidad importante, de 120.000 euros, será para comprar un nuevo camión grúa, renovando uno actual que tiene un elevado coste de mantenimiento y combustible dada su antigüedad de más de 30 años. «Tiene un uso muy continuado porque se utiliza desde podas en altura hasta el traslado de escenarios y material para fiestas de las parroquias, además, supone una cuestión de mejorar la seguridad de los operarios», explicó.

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En cuanto al resto, para el adecentamiento de la cámara han pedido unos 70.000 euros; una cantidad similar para cubrir la pista de Vilariño y 90.000 euros para las cámaras, la misma cantidad que solicitó en la anterior convocatoria. El dinero se acabó destinando a completar el proyecto de cambio de cubierta de Burgáns y otras cuestiones.