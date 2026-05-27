El BNG meco quiere mayor control sobre el Auditorio de Monte da Vila

Elaborar una ordenanza específica que regule el uso del Auditorio Municipal Escuela de Música de O Grove y exigir la contratación de personal estable que garantice el correcto funcionamiento del mismo. Estas son las dos líneas básicas de la moción que prepara el BNG para que sea tratada en el próximo pleno, con la intención de mejorar el control y funcionamiento del edificio de Monte da Vila.

Es Anselmo Noia, portavoz de los nacionalistas, quien se ocupa de anunciar esta iniciativa plenaria en defensa de «una normativa propia» para el Auditorio que esté realmente «adaptada a sus características», toda vez que, a juicio de esta formación, el reglamento actual resulta insuficiente, al englobar espacios municipales muy diferentes, desde bibliotecas hasta casas de cultura o locales sociales.

Manuel Méndez

Desde el convencimiento de que el Auditorio Municipal es una infraestructura «fundamental» para la vida cultural, social y vecinal del municipio, Noia advierte de que la ausencia de criterios «claros y específicos» para organizar las actividades puede generar «percepciones de amiguismo y trato desigual» a la hora de conceder o denegar el uso de las instalaciones.

De ahí que el BNG proponga redactar, en un plazo máximo de seis meses, una ordenanza reguladora que establezca criterios objetivos y transparentes para la asignación del espacio, dando siempre prioridad a la vecindad, valorando el interés social y cultural de cada propuesta y respetando el orden de antigüedad de las solicitudes presentadas.

La moción a defender por el Bloque contemplará la publicación en la página web municipal del calendario de reservas y de las entidades beneficiarias del uso del Auditorio de Monte da Vila, así como la «creación de un sistema de tasas diferenciadas para personas empadronadas, asociaciones locales sin ánimo de lucro y usuarios o empresas procedentes de fuera del municipio».

En cuanto a la plantilla de personal, Noia y su equipo proponen reforzarla «mediante la creación de una plaza de conserjería encargada de la apertura, cierre, mantenimiento básico y apoyo a las personas usuarias, así como una plaza técnica de sonido e iluminación que permita garantizar el correcto uso del equipamiento existente, considerado de alto valor económico».

La puesta en escena de «O Meco. Unha lenda viva», ofrecida ayer y que se repite hoy y mañana, en el Auuditorio de Monte da Vila. / Enxebre

Entienden los nacionalistas que ambas plazas deben ser incorporadas al cuadro de personal municipal y a la próxima oferta pública de empleo. En su defecto, piden que se habiliten mecanismos para cubrirlas de manera estable.

Esta demanda se debe a que «la falta de estos puestos limita los horarios de apertura, dificulta la organización profesional de las actividades y puede poner en riesgo la conservación del material técnico del recinto cultural», asegura el BNG.

Ya en diciembre de 2023 el Bloque pedía al alcalde «que se apruebe de una vez la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para así disponer de empleados en el Auditorio, pues no puede ser que no disponga de personal propio como el de conserjería, para abrir, cerrar y vigilar la instalación».

También se referían los nacionalistas de entonces a la necesidad de personal de limpieza «que mantenga las instalaciones en buen estado».