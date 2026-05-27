Arrecian las críticas por la proliferación de basura en el yacimiento Castro de Alobre, en Vilagarcía

Los vecinos de Vilagarcía de Arousa que habitualmente pasean o hacen deporte por el parque Enrique Valdés Bermejo y su entorno, en la conocida zona de O Castriño donde se localiza el yacimiento del Castro de Alobre, vuelven a denunciar los efectos del botellón y la falta de civismo de algunos usuarios.

Denuncian la existencia de basura que se acumula «durante días y semanas» en este pulmón verde de la ciudad vilagarciana, lo cual, a su juicio, no solo «proyecta una muy mala imagen» de tan importante zona, sino que «genera malos olores» y «aumenta el riesgo de incendio».

Algunos llegan a recoger los residuos de otros ellos mismos, ya que «el mantenimiento de esta zona es deficitario, y de ahí la presencia en el parque de una gran cantidad de bolsas con excrementos de los perros que pasean por el lugar y otros muchos desperdicios tirados en el monte».

Bolsas con excrementos de los perros dentro de un viejo tronco. / FdV

Tales como latas de cerveza y de refrescos, botellas de plástico y de cristal o envoltorios de todo tipo que dejan tirados en el monte muchos de los jóvenes que cada fin de semana, y también a diario, cuando hace buen tiempo, se dedican a organizar fiestas (botellones) en el concurrido parque.

Es por ello que los vecinos que se sienten afectados por su «pésimo estado de conservación» reclaman una urgente respuesta desde Ravella, ya que «hay que hacer todo lo posible para evitar que el Castro de Alobre siga deteriorándose».

Un deterioro que es mayor, si cabe, desde que hace casi tres meses se registrara un atentado patrimonial en el propio yacimiento, cuyos muros de piedra aparecieron cubiertos de pintadas.

Basura acumulada en O Castriño. / FdV

Un acto de gamberrismo que se hace extensivo al mobiliario urbano, dado que los bancos de piedra, papeleras de madera y paneles informativos también sufren la acción de los vándalos, tal y como muestran las fotografías que aportan los denunciantes y como cualquier ciudadano puede comprobar por sí mismo. Basta con darse un paseo por esta gran superficie verde de Vilagarcía.

Es todo esto lo que lleva a los vecinos a denunciar que «a pesar de tratarse de una de las zonas más bonitas y más visitadas que tenemos en Vilagarcía, está completamente descuidada, y aunque cada cierto tiempo acudan los operarios municipales para desbrozar, es necesario actuar con más asiduidad y, sobre todo, recoger la basura que a diario se acumula en el propio castro, en la zona de los laureles y otras partes de O Castriño», espetan los denunciantes.

Hablan así de un parque, el Enrique Valdés Bermejo, en el que se sigue a la espera de que se complete la construcción de un muro de contención cuyas obras comenzaban al verano pasado mediante el que se pretenden corregir los daños causados por un corrimiento de tierras registrado a consecuencia de los temporales de 2020.

También aluden los denunciantes a la misma zona en la que se ubica una gran parcela de titularidad privada, parece que perteneciente a la misma familia propietaria del Pazo de Vista Alegre, que dispone de maleza y árboles que invaden las propiedades de los vecinos, tal y como se denunció en repetidas ocasiones durante los últimos años.

Limpieza de maleza en el entorno del parque y, al fondo, la parcela privada cuyos árboles invaden a los vecinos de Vista Alegre. / M. Méndez

En este sentido, una de las comunidades de propietarios afectadas, en la calle de Vista Alegre, ha decidido presentar una demanda contra los dueños de ese terreno para exigir la tala inmediata de los árboles cuyas ramas se sitúan sobre sus patios e incluso rozan la fachada del edificio.

Estos ciudadanos, temerosos ante el riesgo de incendios y la proliferación de alimañas en esa finca anexa al parque Castro de Alobre, recuerdan que el día 31 termina el plazo marcado por el Concello para que los particulares establezcan la franja de seguridad antiincendios a la que obliga la legislación vigente.

Aunque bien es cierto que «el plazo está a punto de finalizar y nadie parece dispuesto a hacer nada, por lo que habrá que ampliar la demanda y exigir al Concello que obligue a los dueños a limpiar o que lo haga con fondos municipales cargando los costes a quién corresponda».

Manuel Méndez

Hay que recordar que el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, dictó un bando estableciendo la obligatoriedad de adecentar las fincas antes del 31 de mayo, de acuerdo con las normas y/o leyes de prevención de incendios.

A raíz de aquello, los vecinos de Vista Alegre le recordaron el pasado mes de abril que llevan años peleando para que se proceda a talar los árboles que invaden sus propiedades, instando al Concello a «predicar con el ejemplo» y cortar u obligar a cortar la maleza que desde O Castriño afecta a sus propiedades.

Ravella respondía diciendo que el citado bando se había elaborado, precisamente, para corregir este tipo de situaciones, por lo que se comprometía a velar para que los dueños de la parcela motivo de polémica ejecuten los desbroces y podas que sean necesarios para que esté limpia antes del 31 de este mes.

Los terrenos situados entre O Castriño y los edificios de la callde de Vista Alegre donde los vecinos exigen la eliminación de árboles y maleza. / M. Méndez

Si no es así, «desde el Concello se iniciará el proceso sancionador correspondiente, como se hará con cualquier otro predio», prometieron en el gobierno local.

Para sentenciar que «esa finca de O Castriño es de titularidad privada» y que, precisamente por este tipo de casos, «se hizo un bando estableciendo un plazo para la limpieza de los predios y que todos los propietarios cumplan con su obligación».

Ahora los vecinos de Vista Alegre se aferran a eso, e independientemente de las acciones legales que han decidido emprender, esperan que los propietarios de la finca o el Concello resuelvan el problema cuanto antes.