Amicos impulsa un acciones para reducir la contaminación plástica en el Umia

La sala de exposiciones de Exposalnés, en Cambados, ha acogido este miércoles un encuentro participativo que está enmarcado dentro del proyecto europeo Transforming Rivers by Reducing Aquatic Plastic Pollution (TRAP), una iniciativa que está cofinanciada por el programa Interreg Atlantic Area de la Unión Europea y que impulsa el colectivo Amicos.

La jornada reunió a diferentes entidades vinculadas al entorno del río Umia, entre ellas administraciones públicas, centros educativos, asociaciones, empresas y otros agentes sociales del territorio, con el objetivo de avanzar conjuntamente en la protección de este ecosistema fluvial frente a la contaminación por plásticos.

Durante el encuentro, el equipo presentó los objetivos de la iniciativa, tras lo que los asistentes participaron en una dinámica en la que identificaron las zonas problemáticas donde consideran necesaria una intervención. Con esta información, se diseñarán acciones adaptadas a las necesidades reales del territorio.

TRAP tiene como objetivo desarrollar y probar medidas innovadoras basadas en la naturaleza para atrapar y retirar residuos plásticos de los ríos antes de que alcancen el océano Atlántico. Es ahí donde entra el río Umia, al haber sido seleccionado para implementar el proyecto debido a su valor ecológico y a su representatividad ambiental.

Como en otros proyectos medioambientales de Amicos, las personas con discapacidad tendrán un papel fundamental como activistas medioambientales encargadas de la aplicación y seguimiento de las soluciones técnicas, así como de conducir las acciones de sensibilización con escolares. La iniciativa contempla además limpiezas participativas de las riberas del río, así como la instalación de barreras vegetales y estructuras biodegradables de retención para evaluar la eficacia de sistemas naturales en la captura de residuos plásticos. Asimismo, Amicos ejercerá un papel de facilitación con las administraciones públicas para favorecer la integración de estas soluciones en las estrategias locales de gestión ambiental.

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Desde Amicos destacan que “la protección del río Umia requiere cooperación entre administraciones, centros educativos, tejido social, empresas y ciudadanía. Este Living Lab nace para escuchar al territorio, poner en común necesidades reales y contribuir a construir respuestas ambientales participativas, inclusivas y replicables”.