El alcalde de Catoira exhibe justificantes para defender la gestión de la ayuda millonaria perdida

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, exhibió ayer los justificantes de los contactos mantenidos con el Ministerio de Turismo para intentar salvar la ayuda de 1,1 millones de euros para el espacio de As Torres; para demostrar que su gobierno «hizo todo lo posible» frente a los «grandes defectos que tenía la petición» de su antecesor.

El socialista, Alberto García, que le culpa de la pérdida desde hace días, pero «carece de toda lógica el cruce de reproches cuando hay papeles», defiende Xoán Castaño.

Es más, el regidor asegura que García «intentó conseguir la ayuda presentando un escrito falso de puesta a disposición de los terrenos» y defendió su gestión asegurando que «tan pronto» como se lo pidieron, su gobierno lo tramitó ante Costas, en noviembre de 2023.

Sin embargo, ya no llegó a tiempo, dijo, recordando que se trata de trámites complejos y, de hecho, aún no ha llegado.

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«Es imposible que este gobierno fuera más ágil o pudiera hacer más», añadió.